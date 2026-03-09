〈あらすじ〉

1943年3月31日の夜。ニューヨークはブロードウェイ劇場近くの名店サーディーズのカウンターで一人、しゃべり続ける男がいる。ロレンツ・ハート（イーサン・ホーク）、作詞家だ。数多くの名曲を生み出した才能が讃えられる一方で、アルコール依存症で時代遅れのスターをバーテンダーのエディ（ボビー・カナヴェイル）以外、誰もまともに相手にしようとしない。

さらに今夜はハートの長年の相棒だった作曲家リチャード・ロジャース（アンドリュー・スコット）が、別の作詞家と組んだ新作ミュージカル『オクラホマ！』の初演日。大成功をおさめた彼らが、まもなく打ち上げにやってくる――。そんな中、ハートが待っているのは女子大学生のエリザベス（マーガレット・クアリー）だ。その訪れを待つ間、彼の口からは彼女を賛美する言葉が溢れて止まらない。

〈見どころ〉

リンクレイター監督の盟友ともいうべきホークの役作り。この役に合う年齢になるまで時期を待ったうえ、体格などの外見もハートに近づけている。

名作詞家の忘れがたい一夜のドラマ

「ブルームーン」や「マイ・ファニー・ヴァレンタイン」などの名曲の作詞を手がけたロレンツ・ハートの晩年を描く会話劇。『ビフォア』3部作で知られるリチャード・リンクレイター監督が10年以上の構想を経て製作。主演のイーサン・ホークは、今年のアカデミー賞主演男優賞にノミネートされている。



芝山幹郎（翻訳家）

★★★☆☆名コンビ健在と言いたいところだが、今回は微妙に呼吸が合わない。旧世界との別れを惜しむビタースウィートな味は共有できているものの、監督のプランと役者の工夫がときおりずれる。背を低く見せるトリックは要らない。

斎藤綾子（作家）

★★★★★スタイルのいいE・ホークが見栄えのしないハートを演じるとは。半立ちのペニスを事の予兆として論じるやら、下世話な会話の全てが面白い。性別に関係なく求めても交われない酒浸りのハートの、怒りに沈む孤独に共感。

森直人（映画評論家）

★★★★☆光に見放され、影に隠れる者の深い哀感。大胆な役作りで全編孤独に喋り続けるイーサン・ホークの芝居に見惚れる。『恋人までの距離』から30年、リンクレイター監督と彼の黄金タッグが辿り着いた円熟の境地として感慨深い。

洞口依子（女優）

★★★★★伝説的なバーのセットの世界で会話は緩衝材となり、知性が鎧を纏った時代遅れな男を低すぎる位置へ封じ込める事で、目に見えないヒエラルキーを体現するイーサンとリンクレイターによる絶妙な人生の黄昏の抹消を味わう。

今月のゲスト岡本真帆（歌人）

★★★★★確かにある愛の、けれどもその形がどれ一つ同じではないこと。うう、なんて切ない。イーサン演じるロレンツの仕草や言葉に繊細さやユーモアが溢れて、愛しい。『ブルームーン』の歌詞とメロディが優しく切なく胸に響く。



おかもとまほ／1989年生まれ、高知県出身。東京と高知の二拠点生活を送りながら、歌人、作家として活躍中。著書に、歌集『水上バス浅草行き』『あかるい花束』、エッセイ集『落雷と祝福』などがある。

