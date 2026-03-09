¿©ÉÊÍÆ´ï´Ä¶Èþ²½¶¨²ñ ´Ä¶Èþ²½Í¥ÎÉ4¹»¤òÉ½¾´ ÃÏ°è¤ÈÏ¢·È¤·¤¿³èÆ°¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë
¡¡¿©ÉÊÍÆ´ï´Ä¶Èþ²½¶¨²ñ¡Ê¿©´Ä¶¨¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯ÅÙÂè26²ó´Ä¶Èþ²½¶µ°éÍ¥ÎÉ¹»ÅùÉ½¾´»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÍ¥½¨¹»4¹»¤ò·èÄê¤·¡¢¤³¤Î¤Û¤É¼õ¾Þ¹»¤ò¾·¤¤¤¿É½¾´¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÉ½¾´»ö¶È¤Ï´Ä¶Èþ²½¶µ°é¤ËÇ®¿´¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢ÃÏ°è¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¸ø¶¦¤Î¾ì½ê¤ÎÈþ²½¤ä°ûÎÁ¤¢¤ÍÆ´ï¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë¤è¤ê´Ä¶Èþ²½¤ËÂç¤¤¯´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¾®¡¦Ãæ³Ø¹»¤òÉ½¾´¤¹¤ë¤â¤Î¡£
¡¡ºÇÍ¥½¨¹»¤È¤Ê¤Ã¤¿4¹»¤Ï¡¢Ê¸Éô²Ê³ØÂç¿Ã¾Þ¤ÎµÜ¾ë¸©Æî»°Î¦Ä®Î©Ì¾Â¾®³Ø¹»¡¢ÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¾Þ¤Î¼¯»ùÅç¸©°¤µ×º¬»ÔÎ©ÏÆËÜ¾®³Ø¹»¡¢´Ä¶Âç¿Ã¾Þ¤Î¿·³ã¸©Ä¹²¬»ÔÎ©»ûÇñ¾®³Ø¹»¡¢ÆÃÊÌ¾Þ¶¨²ñ²ñÄ¹¾Þ¤Î²Æì¸©°ËÊ¿²°Â¼Î©°ËÊ¿²°Ãæ³Ø¹»¡£
¡¡É½¾´¼°¤ÇÅÄÃæÈþÂå»Ò²ñÄ¹¤Ï¡¢¡Öº£²ó¤ÏÃÏ°è¼Ò²ñ¤ÈÏ¢·È¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¤¿¡£¼õ¾Þ³Æ¹»¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÏÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Ç´Ä¶Èþ²½¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÈó¾ï¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤¿³èÆ°¤¬Æâ³°¤Ë³ÈÂç¤·¡¢¿ÊÅ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¿´¶¯¤¤¡£¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿Âç¤¤Ê°ìÊâ¤Ç¤¢¤ê¡¢³Æ¹»¤Î³èÆ°¤¬¤½¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£