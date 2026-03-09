この達成感がクセになるのよ♡つい買い集めたくなる100均おもちゃ

最近のダイソーはブロック系のおもちゃが充実していて、100円で気軽に試せるシリーズが並んでいます。小さなピースを積み上げる作業にじわっとハマる人が続出中。子どもだけでなく、大人もつい夢中になって遊べるおもちゃです。新作も相変わらずの高クオリティで、完成後はそのまま飾ってインテリアとしても楽しめます。

商品情報

商品名：プチブロック（紅葉）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480798288

100円で始められるミニ盆栽！新作も仲間入り！ダイソーの『プチブロック（紅葉）』

最近のダイソーはブロック系のおもちゃがかなり充実しています。なかでも「プチブロック」シリーズは、1つ110円（税込）と手に取りやすい価格が魅力です。

気軽にトライできるのに、完成後のビジュアルもクオリティが高く、インテリアとして飾れる点も人気の理由のひとつ。

動物や乗り物、植物など種類も豊富です。盆栽シリーズはこれまで松と桜くらいしかなかった記憶ですが、最近になって梅、藤、紅葉の3種が新たに登場していました。

今回は新作コーナーから紅葉を選んで購入。箱を開ける前からワクワクが止まらず、家に帰ってすぐに取り掛かりました！

紅葉は全76ピース。1ピースは指先に乗るほどの極小サイズです…！

取扱説明書の通りに、土台から順番に組み立てていきます。

カラーイラストの説明書が入っていて、手順が分かりやすく書かれているので、普段あまりブロックで遊ばない方でも組み立てやすいですよ。

立体表現が意外と本格派！たくさん集めて並べて飾りたくなる！

ただ積み重ねるだけではなく、斜めに差し込んだり、片側だけを繋いだりする工程もあります。立体感を出すための工夫ですが、慣れていないと少し戸惑います。

最初は難しく感じるかもしれませんが、形が見えてくると一気に面白くなります。

葉の赤い部分は2種類の色で表現されています。濃淡があるので、完成すると奥行きが出ます。細かい部分まで凝った作りです。

説明書の隅にある「紅葉」のマークもパーツの一部です。はさみでカットして使うので、なくさないように気を付けて。

最後にカットしたパーツを、のりなどでブロックに貼り付けたら完成です。

完成したものがこちら！不器用な筆者でも、完成まで約30分ほどでした。花や枝の細かい部分はやや苦戦しましたが、最後の1ピースをはめた瞬間の達成感が気持ちよく、クセになってしまいそう…♡

単なる子どものおもちゃではなく、大人でも夢中になれる感覚があります。もくもくと手を動かす時間が、ちょっとしたリフレッシュにもなります。気分転換にぴったりです。

完成後はそのまま飾って楽しめます。小ぶりなサイズなので、ちょっとしたスペースに飾っておけるのが◎

盆栽シリーズは全体的に渋さがあり、枝ぶりや鉢にも個性があります。眺めていると小さな世界が出来上がったようで、ディスプレイとしても満足感があります。

並べてコレクションするのもよし、海外の方へのお土産としても喜ばれそうです。

今回は、ダイソーの『プチブロック（紅葉）』をご紹介しました。100円でこの作り込みと達成感を味わえるのがなにより魅力です。気になる方はぜひチェックしてみてください♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。