この達成感がクセになるのよ♡つい買い集めたくなる100均おもちゃ
商品情報
商品名：プチブロック（紅葉）
価格：￥110（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480798288
100円で始められるミニ盆栽！新作も仲間入り！ダイソーの『プチブロック（紅葉）』
最近のダイソーはブロック系のおもちゃがかなり充実しています。なかでも「プチブロック」シリーズは、1つ110円（税込）と手に取りやすい価格が魅力です。
気軽にトライできるのに、完成後のビジュアルもクオリティが高く、インテリアとして飾れる点も人気の理由のひとつ。
動物や乗り物、植物など種類も豊富です。盆栽シリーズはこれまで松と桜くらいしかなかった記憶ですが、最近になって梅、藤、紅葉の3種が新たに登場していました。
今回は新作コーナーから紅葉を選んで購入。箱を開ける前からワクワクが止まらず、家に帰ってすぐに取り掛かりました！
紅葉は全76ピース。1ピースは指先に乗るほどの極小サイズです…！
取扱説明書の通りに、土台から順番に組み立てていきます。
カラーイラストの説明書が入っていて、手順が分かりやすく書かれているので、普段あまりブロックで遊ばない方でも組み立てやすいですよ。
立体表現が意外と本格派！たくさん集めて並べて飾りたくなる！
ただ積み重ねるだけではなく、斜めに差し込んだり、片側だけを繋いだりする工程もあります。立体感を出すための工夫ですが、慣れていないと少し戸惑います。
最初は難しく感じるかもしれませんが、形が見えてくると一気に面白くなります。
葉の赤い部分は2種類の色で表現されています。濃淡があるので、完成すると奥行きが出ます。細かい部分まで凝った作りです。
説明書の隅にある「紅葉」のマークもパーツの一部です。はさみでカットして使うので、なくさないように気を付けて。
最後にカットしたパーツを、のりなどでブロックに貼り付けたら完成です。
完成したものがこちら！不器用な筆者でも、完成まで約30分ほどでした。花や枝の細かい部分はやや苦戦しましたが、最後の1ピースをはめた瞬間の達成感が気持ちよく、クセになってしまいそう…♡
単なる子どものおもちゃではなく、大人でも夢中になれる感覚があります。もくもくと手を動かす時間が、ちょっとしたリフレッシュにもなります。気分転換にぴったりです。
完成後はそのまま飾って楽しめます。小ぶりなサイズなので、ちょっとしたスペースに飾っておけるのが◎
盆栽シリーズは全体的に渋さがあり、枝ぶりや鉢にも個性があります。眺めていると小さな世界が出来上がったようで、ディスプレイとしても満足感があります。
並べてコレクションするのもよし、海外の方へのお土産としても喜ばれそうです。
今回は、ダイソーの『プチブロック（紅葉）』をご紹介しました。100円でこの作り込みと達成感を味わえるのがなにより魅力です。気になる方はぜひチェックしてみてください♪
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。