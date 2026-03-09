「懐かしくてつい買っちゃった♡」ミニチュアみたいな100均ペンケース

ペンケースは毎日使うものだからこそ、少し気分が上がるデザインを選びたくなるもの。ダイソーの新作商品は、どこか懐かしい雰囲気の小さなバッグのようなアイテム。口が大きく広がり、文具をまとめて入れても出し入れがしやすい作りです。お気に入りのカードやチェキを入れて、推しグッズ収納としても楽しめますよ。

商品情報

商品名：取手付ペンケース（グレー、ネイビー）

価格：￥330（税込）

カラー展開：ネイビー、グレー

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480849966

昔のスクールバッグみたい！懐かしデザインが可愛い♡ダイソーの『取手付ペンケース』

ダイソーでお買い物中、大人世代に特に刺さりそうなペンケースを発見！

昔のスクールバッグのような雰囲気があって、どこか懐かしさを感じるデザインに一目惚れでした♡

カラーはグレーとネイビーがあり、価格は330円（税込）。ダイソーの新作商品として並んでいました。

見た目はコンパクトですが、小さなバッグのような形が可愛いです。前面にはクリア素材のポケットが付いていて、アクセントにもなっています。

素材は厚みがあり、しっかりした質感。プチプラ商品ですが、縫製もきちんとしています。

メイン収納はファスナーで開閉するタイプです。引き手はやや長めに作られていて、指でつまみやすい形状です。

たっぷり入る収納力！大きく開くから中が見やすい！

ファスナーを開けると口が大きく広がります。ケース自体が自立するため、アイテムを出し入れしやすいです。中が見やすく、目当てのものがすぐに見つかります。

太めのペンを含めて10本ほど入れてみましたが、まだまだ余裕あり。小さめのノートや手帳を一緒に入れることもできました。

取っ手付きで持ち運びやすい！推しグッズ収納にも♡

持ち手の作りも意外としっかりしていて、安っぽさは感じません。机から持ち上げたり、バッグから出したりするときも扱いやすいです。

ひょいっと持ち上げると、小さなスクールバッグを持っているかのよう。ミニチュアのような雰囲気があり、手に持ったときの見た目も楽しいポイントです。

前面のクリアポケットには、カードや写真を入れることができます。収納できる用紙サイズは約54mm×86mmで、チェキminiサイズに対応しています。

試しにトレカを入れてみたところ、サイズはぴったりでした。クリア素材なので絵柄もぼやけず、はっきり見えます。推しのカードや写真を入れて、推しグッズ収納として楽しむ使い方もできそうです。

今回は、ダイソーの『取手付ペンケース（グレー、ネイビー）』をご紹介しました。今回は文具を入れて撮影しましたが、サイズ的にはコスメなどの小物収納にも向いていそうです。

懐かしいスクールバッグのような見た目と、持ち運びやすいデザインが実用的。容量もあるため、日常使いのアイテムをひとまとめに持ち運べます。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。