優秀文具の進化版みっけ！これ100円って信じられん♡ペンみたいな100均便利グッズ
ダイソーをパトロールしていると、従来品よりもさらに使いやすさとデザイン性が進化した新作カッターを発見！ペンのような見た目で使いやすく、小回りがきいて細かな作業が捗る便利グッズです。スリムな形状で場所を取らないのも嬉しいポイント。110円（税込）とお手頃価格なので、試す価値ありですよ♪
商品名：ノック式ペンカッター（韓国スタイルラビットオンニ）
商品情報
価格：￥110（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480825823
今回ご紹介するのは、110円（税込）ながらクオリティが高いダイソーの新作『ノック式ペンカッター（韓国スタイルラビットオンニ）』。
ダイソーには小型タイプのキャップ式カッターもありましたが、『ノック式ペンカッター（韓国スタイルラビットオンニ）』はデザイン性も使いやすさも進化した便利グッズです。
一般的なカッターとは異なり、ペンのような見た目で軽く持ちやすいです。
ノック式で刃が出てくるので使い勝手も抜群。小さな刃は小回りがきいて細かな作業にもぴったりです。
韓国風のうさぎやバラのイラストが可愛く、持つだけで気分が上がるデザインです。
ペンのように使えて細かな作業もスムーズ♪
箱やちょっとしたものを開けたいときの開梱にも便利。切れ味がよく、力を入れなくてもスムーズに使えます。
推しのスクラップブックを作ったり、イラストの切り抜きなどにも役立ちます。カーブなども正確にカットでき、思い通りの仕上がりに。
スリムな形状で場所を取らず、ペン立てにもすっきり収納。筆箱に入れて持ち運びもラクで、使いたいときにサッと取り出せます。
今回は、ダイソーの新作『ノック式ペンカッター（韓国スタイルラビットオンニ）』をご紹介しました。
一本あれば、日常のちょっとした開梱作業や細かいカットもサッとこなせて、デスクや筆箱に入れても場所を取らない便利アイテムです。
ぜひ気になった方はダイソーでチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。