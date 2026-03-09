おひつじ座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2026年3月9日〜3月15日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年3月9日〜3月15日の運勢を西洋占星術で占います。
おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）ペースダウン。
ゆっくり前進を。
三寒四温の季節の変わり目のように、進んでは戻り、戻りつつ進む、デリケートな1週間です。
一気にゴールを目指すと思うようにいかずにモヤモヤしますが、なんとなく続けていく、なりゆきに任せて動くと、思った以上に捗るでしょう。
「お先にどうぞ」と人に順番を譲るおおらかさでいきましょう。あなたの余裕が周囲に伝播（でんぱ）して、思いやりや気配りの輪が広がっていくはず。
おしゃれは、体温調節がきくスタイルで。楽しい刺激があるのは、輸入食品や雑貨店。お手軽な海外カルチャー体験をぜひ。
愛は、北風と太陽に学んで。暖かく包みましょう。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)