【今週の運勢】2026年3月第3週の「おひつじ座（牡羊座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年3月9日〜3月15日の運勢を西洋占星術で占います。

おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）

ペースダウン。
ゆっくり前進を。

三寒四温の季節の変わり目のように、進んでは戻り、戻りつつ進む、デリケートな1週間です。

一気にゴールを目指すと思うようにいかずにモヤモヤしますが、なんとなく続けていく、なりゆきに任せて動くと、思った以上に捗るでしょう。

「お先にどうぞ」と人に順番を譲るおおらかさでいきましょう。あなたの余裕が周囲に伝播（でんぱ）して、思いやりや気配りの輪が広がっていくはず。

おしゃれは、体温調節がきくスタイルで。楽しい刺激があるのは、輸入食品や雑貨店。お手軽な海外カルチャー体験をぜひ。

愛は、北風と太陽に学んで。暖かく包みましょう。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)