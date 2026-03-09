全店実食調査!『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・中野のラーメン店『福籠叉焼（フーロンチャーシュー）』です。

魚介系と和ダシのスッキリした旨み香味油が決め手！

そもそも基本がかけスタイル。スープのダシに動物系は一切なし。カツオやサバなど和の風情漂う魚介系に特製香味油で旨み＆香りを添えた清々しい味わいだ。

醤油ダレは椎茸や酒などの調合に生醤油を少々加えてまろやかさがありつつもキリッと引き締まる余韻を演出。塩ダレは天然塩にレモン汁でやさしい酸味と爽やかさをプラス。

かけラーメン（醤油）580円

『福籠叉焼（フーロンチャーシュー）』かけラーメン（醤油） 580円 麺線も美しい。生醤油がキレを出し、ネギと生姜などで作る香味油が味をまとめている

嗚呼、たおやかな麺が沈むこの澄んだスープで泳ぎたい……と思うのは私だけじゃないらしい。というのもここは町中華。看板の叉焼たちがお待ちかねです。

もちろんそのまま、かけで味わうのもアリなのだが、数日掛けて仕込む肩ロース、ローストポーク風のモモ、バラ、鶏モモの4種からあれこれ選んでスープにダイブさせちゃって。すると肉の旨みと脂がじわじわ溶けだし、複雑に味が変化していく仕掛け。くう、最後のひと口まで旨い!

『福籠叉焼（フーロンチャーシュー）』店主 鎌倉良行さん

店主：鎌倉良行さん「ラーメン店『鶯屋』系列の町中華です!」

『福籠叉焼（フーロンチャーシュー）』

中野『福籠叉焼（フーロンチャーシュー）』

［店名］『福籠叉焼（フーロンチャーシュー）』

［住所］東京都中野区新井1-14-14

［電話］03-6454-0444

［営業時間］11時半〜15時、17時〜21時（20時45分LO）、日：11時〜20時（19時45分LO）

［休日］不定休

［交通］JR中央線ほか中野駅北口から徒歩8分

撮影／浅沼ノア、取材／肥田木奈々

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、究極の「かけラーメン」の画像をご覧いただけます。

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年2月号発売時点の情報です。

