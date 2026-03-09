好きな「今年60歳の男性俳優」ランキング！ 2位「石黒賢」を大差で抑えた1位は？
還暦という節目の年を迎えた男性俳優たち。長年の経験を武器に、主演級から重要な脇役まで幅広く活躍しています。
5月9日より上演される舞台『ハムレット』では、本作最大の敵であるクローディアス役を演じることが決定。また、テニス上級者としても知られ、2025年5月からアメリカで急成長中の新スポーツ・ピックルボールの「JPAアンバサダー」に就任しています。
All About ニュース編集部は2月17日、全国10〜70代の男女300人を対象に「今年〇歳の男性俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「好きな今年60歳の男性俳優」ランキングを紹介します！
2位：石黒賢／52票
2位にランクインしたのは、1月31日に還暦を迎えた石黒賢さんです。1983年にドラマ『青が散る』（TBS系）で主演デビューすると、『ショムニ』や『救命病棟24時』（ともにフジテレビ系）など人気ドラマシリーズに多数出演。
回答者からは「刑事や医者の役でドラマに出演されていてかっこよくて好きです」（50代女性／広島県）、「実直な雰囲気が好ましいから」（50代男性／兵庫県）、「真面目で誠実な昭和の好青年という役柄が似合うという偏見から」（50代回答しない／大阪府）といったコメントが寄せられています。
1位：東山紀之／109票
1位にランクインしたのは、東山紀之さんです。アイドルグループ「少年隊」の元メンバーで、「ヒガシ」の愛称で幅広い世代から支持を集めました。俳優としても活躍し、『必殺仕事人』シリーズや『刑事7人』シリーズ（ともにテレビ朝日系）などに出演。
2023年9月5日に「SMILE-UP.」の社長に就任し、同年末で芸能活動を引退しています。
回答コメントでは「歳をとっても変わらずかっこいいから」（30代女性／宮城県）、「俳優業を引退してしまい残念だが、歴代の主演ドラマはどれも好き」（60代男性／神奈川県）、「クールで格好良く、こんな60代になりたいと思わせてくれるため」（40代男性／東京都）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)