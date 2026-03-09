今週の12星座占い！ 3月9日〜3月15日はどんな運勢？ 章月綾乃の【大人のための星占い】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年3月9日〜3月15日の運勢を西洋占星術で占います。
下弦の月を迎え、進行中の問題は落ち着きを見せるでしょう。幸運の星・木星も順行に戻って、運気は小康状態といったところ。大きな傾向として“試行錯誤”があるため、簡単に収束とはいきません。変化の過程にいることに慣れるほど、流れをつかめ、開運していきます。「なんとかなる」「なんとかする」で柔軟にいきましょう。
ゆっくり前進を。
より分けていく。
今やれることを全力で！
幸せになりましょう。
過去が未来の始まりに。
当たり前をかっこよく。
運気は波乱含み。
自分に正直に。
世のため、人のために動く。
ムダ撃ちしない。
どちらも楽しんで。
自分をその気にさせて。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
下弦の月を迎え、進行中の問題は落ち着きを見せるでしょう。幸運の星・木星も順行に戻って、運気は小康状態といったところ。大きな傾向として“試行錯誤”があるため、簡単に収束とはいきません。変化の過程にいることに慣れるほど、流れをつかめ、開運していきます。「なんとかなる」「なんとかする」で柔軟にいきましょう。
おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）ペースダウン。
ゆっくり前進を。
おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）高センサーで、
より分けていく。
ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）目指せ、パーフェクト。
今やれることを全力で！
かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）視点を変えて、
幸せになりましょう。
しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）思い出す、取り戻す。
過去が未来の始まりに。
おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）洗練がテーマ。
当たり前をかっこよく。
てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）計画はバッチリ。
運気は波乱含み。
さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）持続可能な幸せへ。
自分に正直に。
いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）損して得を取れ！
世のため、人のために動く。
やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）目的意識を持って。
ムダ撃ちしない。
みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）基本と応用。
どちらも楽しんで。
うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）形から入りましょう。
自分をその気にさせて。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)