2026年3月第3週の12星座占いです。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年3月9日〜3月15日の運勢を西洋占星術で占います。

下弦の月を迎え、進行中の問題は落ち着きを見せるでしょう。幸運の星・木星も順行に戻って、運気は小康状態といったところ。大きな傾向として“試行錯誤”があるため、簡単に収束とはいきません。変化の過程にいることに慣れるほど、流れをつかめ、開運していきます。「なんとかなる」「なんとかする」で柔軟にいきましょう。


おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）

ペースダウン。
ゆっくり前進を。

おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）

高センサーで、
より分けていく。

ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）

目指せ、パーフェクト。
今やれることを全力で！

かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）

視点を変えて、
幸せになりましょう。

しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）

思い出す、取り戻す。
過去が未来の始まりに。

おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）

洗練がテーマ。
当たり前をかっこよく。

てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）

計画はバッチリ。
運気は波乱含み。

さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）

持続可能な幸せへ。
自分に正直に。

いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）

損して得を取れ！
世のため、人のために動く。

やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）

目的意識を持って。
ムダ撃ちしない。

みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）

基本と応用。
どちらも楽しんで。

うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）

形から入りましょう。
自分をその気にさせて。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)