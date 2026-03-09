好き＆行ってみたい「茨城県のいちご狩りスポット」ランキング！ 2位「深作農園」を抑えた1位は？
寒さが和らぎ日差しに春を感じるこの時期、甘い香りに誘われていちご狩りへ出かけたくなりますね。数ある農園の中でも、特に注目を集めている人気のスポットをチェックしてみましょう。
All About ニュース編集部では、2026年2月20〜21日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、茨城県のいちご狩りに関するアンケートを実施しました。その中から、「茨城県のいちご狩りスポット」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「こだわりの土づくりから生まれる濃厚ないちごが自慢の農園。摘みたての果実はもちろん、自家製スイーツも豊富に揃い、味わう楽しみが広がる。直売所も併設され、お土産選びまで楽しめる充実のスポット」（60代男性／大阪府）、「建物も綺麗でテーマパーク感覚で行けそう」（30代女性／京都府）、「メディアでもよく取り上げられており、時間無制限でいちご狩りが楽しめるという太っ腹なシステムに驚きました」（20代女性／大阪府）などのコメントがありました。
回答者からは「道の駅に併設されているので、とても便利だと思います。動物ふれあいコーナーもあるので、たくさん楽しめそうだと思いました」（40代女性／東京都）、「白いちご食べてみたいし、道の駅が隣にあるのもいい」（30代女性／千葉県）、「道の駅併設で便利だから好き。ここのイチゴかなり美味しいです」（40代女性／茨城県）などのコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
