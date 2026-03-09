「気遣いが本当に異次元」…大谷翔平が“ラストサムライ”に込めた思いに「聖人すぎて泣ける」【WBC】

大谷翔平がインスタでチームメイトとのグータッチの写真を公開し、反響を呼んだ(C)Getty Images

侍ジャパンの大谷翔平は自身のインスタグラムを更新し、ストーリーズでチームメイトとのグータッチの写真を公開した。

その相手とは、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドで、野手で唯一出場していない小園海斗だ。大谷は「THE LAST SAMURAI（ラストサムライ）」と文字を添えて、小園への思いを示したようだ。

この投稿には「大谷さん聖人すぎて泣ける…小園もこのエールで絶対飛躍する」「小園もカープファンも これは救われるやつ 」「大谷選手の人柄も最高だし、小園選手も大事な場面で絶対必要！」「大谷さんの気遣いが本当に異次元。実績だけでなく、こういう人間性の高さが世界中から愛される理由ですよね」と、ファンから続々と反応が寄せられた。

大谷は別の投稿でオーストラリア戦の勝利を表すように、星を3つ並べ、「みなさんまた明後日」と綴り、3月10日のチェコ戦へ向けてファンに呼びかけていた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]