「めっちゃいい！」水川あさみ、格好いい白黒モデルショットに反響「かっこよすぎる スーツ姿大好き」
俳優の水川あさみさんは3月8日、自身のInstagramを更新。モノクロのモデルショットを公開しました。
【写真】水川あさみのモデルショット
コメントでは、「めっちゃいい！かっこいい」「かっこよすぎる スーツ姿大好きです」「カッコいい」「Oh beautiful」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
格好いいモデルショット投稿に自身のモデルショットを1枚載せている水川さん。セットアップのようなゆったり感のある洋服を着用した姿で、体と顔のバランスが良く、小顔が際立っています。カメラを見下ろすようなポーズも様になっています。
「こんな雰囲気、誰にも真似できない」Instagramの更新頻度はあまり高くない水川さんですが、2025年10月16日の投稿でもモデルショットを公開していました。今回の投稿とは一転、笑顔を見せとてもすてきな表情です。ファンからは「ため息が出るほど綺麗。こんな雰囲気、誰にも真似できない」との声が上がりました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
