歌手の浜崎あゆみさんが3月2日、自身のインスタグラムを更新。
4月からスタートする全国アリーナツアー「ayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026 -Scapegoat-」のリハーサルの様子を投稿しました。
 

浜崎あゆみさんは「First week of 【Scapegoat 】濃ゆすぎるスタートでした！」と綴ると、画像をアップ。
 



投稿された画像では、浜崎あゆみさんが、スタッフたちと打ち合わせをしたり、振り付けを確認する様子などが見て取れます。

続けて「さて明日からのSecond weekもまた我らは生存してゆきます」と、綴っています。
 



この投稿にファンからは「だから歌の表現力があれだけあるのですね！　声には限界があるので、イメージはそれ以上ですよね。スタッフも合わせてあの仕上がりなので。」・「みんなの気迫からステージの濃さが伝わる」・「リハ風景だけでも絵になる！」などの反響が寄せられています。
 



【担当：芸能情報ステーション】