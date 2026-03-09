歌手の浜崎あゆみさんが3月2日、自身のインスタグラムを更新。

4月からスタートする全国アリーナツアー「ayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026 -Scapegoat-」のリハーサルの様子を投稿しました。



【写真を見る】【 浜崎あゆみ 】 全国ツアーのリハーサル風景を公開 「濃ゆすぎるスタートでした！」 ファン反響 「リハ風景だけでも絵になる！」



浜崎あゆみさんは「First week of 【Scapegoat 】濃ゆすぎるスタートでした！」と綴ると、画像をアップ。







投稿された画像では、浜崎あゆみさんが、スタッフたちと打ち合わせをしたり、振り付けを確認する様子などが見て取れます。





続けて「さて明日からのSecond weekもまた我らは生存してゆきます」と、綴っています。





この投稿にファンからは「だから歌の表現力があれだけあるのですね！ 声には限界があるので、イメージはそれ以上ですよね。スタッフも合わせてあの仕上がりなので。」・「みんなの気迫からステージの濃さが伝わる」・「リハ風景だけでも絵になる！」などの反響が寄せられています。







【担当：芸能情報ステーション】