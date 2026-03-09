50歳からでも全然遅くない！ 子育てを終え、セカンドライフをめいっぱい楽しむために憧れの「台湾ひとり暮らし」を実践！【書評】
新しいことを挑戦するのに年齢は大した問題にならない。そう思わせてくれる『50歳、セカンドライフ模索中！台湾にひとりで１か月住んでみた』（おがたちえ/大和書房）は、50歳という節目を迎えた著者が、大好きな台湾を人生のリスタートを切る舞台に選び、ひとり暮らしをした日々を等身大で綴ったコミックエッセイだ。
著者は、ひとり息子が成人し、仕事、家事、子育てに忙しかった日々に一区切りをつけた後、25年以上通い続けた憧れの国・台湾で「ひとり暮らし」しようと決意。1カ月にわたり台南、高雄、台中、台北の主要4都市を巡り、民泊やホームステイ、語学留学にも挑戦する。土地の空気や人との交流、日常のささやかな喜びと発見が一冊に詰め込まれている。
さらに、異国の地で生活してみることがけっして難しいことではなく、人生の再出発のイベントとして実現できることも記録されている。各都市での生活ごとに、実際にかかった費用がまとめられているので、経済的な疑問にも答えてくれるのだ。この点も読者を勇気づける。
もちろん、旅先での体力的な不安や言葉の壁なども描かれているが、本書にはそれを考慮しても余りある希望があふれている。旅とは違う現地で暮らすことの充実感、年齢を重ねても新しい世界に踏み出すワクワク感……。一度だけの人生を生き切りたいすべての人に刺さる一冊だ。
文＝練馬麟