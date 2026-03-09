【略語クイズ】「オシャレ魔女 ラブ and ベリー」の略語は？平成女児の憧れ...♡

あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。

「オシャレ魔女 ラブ and ベリー」の略語は？

「オシャレ魔女 ラブ and ベリー」の略語はなんでしょうか？ 略語は、主要キャラクター2人の名前が組みあわせられています。 あなたは正解がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は「ラブベリ」でした！ 「ラブベリ」は、「オシャレ魔女 ラブ and ベリー」を略した言葉。 2004年〜2008年にゲームセンターやショッピングセンターで稼働していたキッズ向けカードゲームのことです。 カードをスキャンしてコーデを楽しむパートや、ライバルとダンス勝負するリズムゲームパートがありました。 20周年をむかえた今、若者の間でラブベリブームが再燃しているんだとか。 あなたはわかりましたか？ 身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。 《参考文献》 ・『オシャレ魔女 ラブ and ベリー 公式サイト』



ライター Ray WEB編集部