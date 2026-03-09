【略語クイズ】「オシャレ魔女 ラブ and ベリー」の略語は？平成女児の憧れ...♡
あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。
「オシャレ魔女 ラブ and ベリー」の略語は？
「オシャレ魔女 ラブ and ベリー」の略語はなんでしょうか？
略語は、主要キャラクター2人の名前が組みあわせられています。
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「ラブベリ」でした！
「ラブベリ」は、「オシャレ魔女 ラブ and ベリー」を略した言葉。
2004年〜2008年にゲームセンターやショッピングセンターで稼働していたキッズ向けカードゲームのことです。
カードをスキャンしてコーデを楽しむパートや、ライバルとダンス勝負するリズムゲームパートがありました。
20周年をむかえた今、若者の間でラブベリブームが再燃しているんだとか。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
《参考文献》
・『オシャレ魔女 ラブ and ベリー 公式サイト』
ライター Ray WEB編集部