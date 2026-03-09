【略語クイズ】「オシャレ魔女 ラブ and ベリー」の略語は？平成女児の憧れ...♡

写真拡大

あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。

「オシャレ魔女 ラブ and ベリー」の略語は？

「オシャレ魔女 ラブ and ベリー」の略語はなんでしょうか？

略語は、主要キャラクター2人の名前が組みあわせられています。

あなたは正解がわかりましたか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は「ラブベリ」でした！

「ラブベリ」は、「オシャレ魔女 ラブ and ベリー」を略した言葉。

2004年〜2008年にゲームセンターやショッピングセンターで稼働していたキッズ向けカードゲームのことです。

カードをスキャンしてコーデを楽しむパートや、ライバルとダンス勝負するリズムゲームパートがありました。

20周年をむかえた今、若者の間でラブベリブームが再燃しているんだとか。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

《参考文献》

・『オシャレ魔女 ラブ and ベリー 公式サイト』

ライター Ray WEB編集部