BANDAI SPIRITSは、プラモデル「ENTRY GRADE」にて浮世絵パッケージガンプラ3商品を3月9日より順次予約受付を開始する。発売は8月を予定している。

商品ラインナップは「ENTRY GRADE 1/144 RX-78-2 ガンダム [浮世絵パッケージVer.]」、「ENTRY GRADE 1/144 ウイングガンダム [浮世絵パッケージVer.]」、「ENTRY GRADE 1/144 ストライクガンダム [浮世絵パッケージVer.]」の3商品。

本商品は各「ENTRY GRADE ガンプラ」に新規浮世絵パッケージと新規和柄シールが付属した限定パッケージとなっている。ニッパーを使わず手でパチパチと簡単に外せるタッチゲート仕様で、可動域が広く、自由自在にポージングが決められる。

ENTRY GRADE 1/144 RX-78-2 ガンダム [浮世絵パッケージVer.]

8月 発売予定

価格：1,430円

ENTRY GRADE 1/144 ウイングガンダム [浮世絵パッケージVer.]

8月 発売予定

価格：1,760円

ENTRY GRADE 1/144 ストライクガンダム [浮世絵パッケージVer.]

8月 発売予定

価格：1,430円

(C)創通・サンライズ