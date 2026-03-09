ガンプラ「ENTRY GRADE」に新規浮世絵パッケージと新規和柄シールが付属した「ガンダム」、「ウイングガンダム」、「ストライクガンダム」が登場。3月9日より順次予約開始
【ENTRY GRADE 1/144 RX-78-2 ガンダム [浮世絵パッケージVer.]】 8月 発売予定 価格：1,430円 【ENTRY GRADE 1/144 ウイングガンダム [浮世絵パッケージVer.]】 8月 発売予定 価格：1,760円 【ENTRY GRADE 1/144 ストライクガンダム [浮世絵パッケージVer.]】 8月 発売予定 価格：1,430円
BANDAI SPIRITSは、プラモデル「ENTRY GRADE」にて浮世絵パッケージガンプラ3商品を3月9日より順次予約受付を開始する。発売は8月を予定している。
商品ラインナップは「ENTRY GRADE 1/144 RX-78-2 ガンダム [浮世絵パッケージVer.]」、「ENTRY GRADE 1/144 ウイングガンダム [浮世絵パッケージVer.]」、「ENTRY GRADE 1/144 ストライクガンダム [浮世絵パッケージVer.]」の3商品。
本商品は各「ENTRY GRADE ガンプラ」に新規浮世絵パッケージと新規和柄シールが付属した限定パッケージとなっている。ニッパーを使わず手でパチパチと簡単に外せるタッチゲート仕様で、可動域が広く、自由自在にポージングが決められる。
ENTRY GRADE 1/144 RX-78-2 ガンダム [浮世絵パッケージVer.]
ENTRY GRADE 1/144 ウイングガンダム [浮世絵パッケージVer.]
ENTRY GRADE 1/144 ストライクガンダム [浮世絵パッケージVer.]
【HOBBY NEW ITEM INFO.】- BANDAI HOBBY公式（BANDAI SPIRITS） (@HobbySite) March 9, 2026
2026年8月発売予定！
本日以降、順次店頭やWEBにて予約受付開始！
ENTRY GRADE 1/144 RX-78-2 ガンダム [浮世絵パッケージVer.]
「ENTRY GRADE 1/144 RX-78-2 ガンダム」が限定パッケージで登場！新規和柄シールが付属！
詳細はこちら！https://t.co/KycCyY90o7… pic.twitter.com/o2uGrQ3cJD
(C)創通・サンライズ