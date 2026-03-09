侍ジャパンのドジャース・大谷翔平投手（３１）が９日、自身のインスタグラムを更新し、愛犬デコピンの最新姿を公開した。

ややうつむいた愛犬がぬいぐるみ２体を見つめるほほ笑ましい光景―、かと思いきや、ぬいぐるみは目や鼻が無残にも“破壊”されていた。大きな茶色のぬいぐるみは、両方の目玉の部分が真っ白に。おそらく、嚙みちぎったものと思われ、まさかの反省ショットだった。

２年前の“再現”だ。大谷は２４年に「パワフルプロ野球」シリーズが３０周年、「プロ野球スピリッツ」シリーズが２０周年を迎えることを記念し、「ＫＯＮＡＭＩ野球ゲームアンバサダー」に就任。その際にも、デコピンによって同作品のキャラクターの「パワプロくん」の人形が“破壊”され、中の綿が飛び散る様子を公開していた。

大谷は前日は８日のオーストラリア戦（東京ドーム）に「１番・ＤＨ」で先発出場し、３打数ノーヒットながら２四球。チームは逆転勝利し、初戦から３連勝でＣ組１位での１次ラウンド突破を決めていた。１０日には１次Ｒ最終戦のチェコ戦を残し、１４日（日本時間１５日）に準々決勝を迎え、Ｄ組（ドミニカ共和国、ベネズエラ、オランダ、イスラエル、ニカラグア）２位のチームと激突する。