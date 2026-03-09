ドジャース・大谷翔平はじめメジャー組の揃った侍ジャパンが連覇に挑み、盛り上がりを見せるWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）。今回はその活躍をサポートする妻たちも"史上最強メンバー"だ。大谷夫人の真美子さんだけでなく、アイドル、モデル、インフルエンサー、声優と豪華な顔ぶれが揃った。世界一に相応しい"支える力"とは――。

【写真】吉田正尚の夫人で元モデル・ゆり香氏、オリックス・若月健矢の夫人で声優の立花理香…ほか、WBC侍ジャパン最強メンバーを支える妻たち

元日本代表、モデル、声優…

WBC決勝会場となる米マイアミのローンデポ・パーク。米国代表との死闘を制して世界一に輝き、トロフィー授与のセレモニーが終わると、グラウンドに選手たちの妻ら家族が降り立って喜びを分かち合う――2023年の前回大会で見られた歓喜の輪が、さらに華やかな場面として再現される期待が高まっている。

「メジャーでは"家族もチームの一員"と考えるためワールドシリーズ優勝決定後などは、グラウンドで家族が一緒に記念撮影などで盛り上がる。家族一丸の戦いだった証です。WBCもメジャー流を踏襲して同じ光景が生まれます」（メジャーリーグ研究家・福島良一氏）

昨季ワールドシリーズ連覇を達成したドジャースの大谷や山本由伸、前回大会を直前の故障で欠場したカブスの鈴木誠也らが揃う侍ジャパンは"史上最強メンバー"と称される。そして今回はその戦いを支える妻たちも豪華な顔ぶれだ。

「前回大会は独身だった大谷が2024年に元バスケットボール選手の真美子夫人と結婚。昨春には第一子の女児も誕生しました。元アスリートとして大谷の食生活などを全面的に支える真美子夫人は、すでに米国で"スーパーワイフ"としての評価を確立しています」（同前）

他にも、鈴木誠也夫人である新体操元日本代表の畠山愛理、エンゼルス・菊池雄星夫人で元アナウンサーの深津瑠美、オリックス・若月健矢夫人の立花理香（声優）が初の"侍の妻ジャパン"入り。レッドソックス・吉田正尚夫人の元モデル・ゆり香、源田壮亮夫人の衛藤美彩（元乃木坂46）は前回に続いての選出となった。

東京での一次ラウンドに向け、大谷は妻子とともに2月24日着のチャーター機で羽田空港に降り立った。

「帰国後の妻子は隠密行動で、強化試合などのために名古屋や大阪に移動する大谷とは別行動でした。真美子さんは自身や大谷の両親らとの再会を楽しんだとされます」（スポーツ紙デスク）

久しぶりの帰国となる妻への労いもあるだろう。

「大谷は事あるごとに真美子さんへの感謝を口にしている。特に米国でも朝食にご飯、みそ汁、目玉焼きといった真美子さん手作りの日本食が並ぶことを喜んでいました。球場で済ませていた食事も、結婚後は自宅に帰って食べることが多くなり、それが活力につながっているといいます」（同前）

鈴木は大谷とは別便のチャーター機で帰国し、名古屋へ直行した。鈴木をよく知る広島カープOBは「大谷とは同い年で、鈴木の下の子供と大谷の子供の年齢が近いこともあって、家族ぐるみの付き合いがあるそうです。異国での生活では互いに相談したいことも出てくるのでしょう」と言う。

大谷夫妻と鈴木夫妻は"アスリート同士"というのが共通点だ。

「米国ではアスリート同士の夫婦は食生活などへの理解の深さがプラスに働くと考えられている。真美子夫人や愛理夫人はまさにそのタイプ。今回、侍たちのサポート役に回ったパドレス・ダルビッシュ有の妻・山本聖子夫人も元レスリング選手で、普段の食事は高タンパクで添加物や脂質を抑えたアスリート・ファーストのメニューを徹底している。大谷は真美子夫人と一緒にダルビッシュの自宅に招待されて、聖子夫人から食事面やトレーニングのサポートの仕方を勉強させてもらったこともあるそうです」（元プロ野球コーチ）

一方、大谷の花巻東の先輩にあたるのが菊池だ。

「現在はドジャースと同じロスに本拠地があるエンゼルス所属ということもあり、家族ぐるみの交流がある。菊池の妻・瑠美夫人は『ワールドスポーツMLB』（NHKBS1）のキャスターを務めた経験があり、メジャーに精通する彼女が菊池の渡米を後押しした経緯があります」（同前）

遺伝子データに基づくレシピ

メジャーでは同じ球団に所属する選手の妻たちによる"夫人会"が存在することが知られているが、侍の妻たちはそこでも存在感を見せる。

「メジャー球団の夫人会は試合の応援に加え、ボランティアの活動などもある。そうした場でもしっかりと気配りを見せるのが真美子さん。昨春に日本で開催されたドジャースとカブスの開幕シリーズでは、妊娠中で来日できなかった真美子さんが有名店の高級ケーキを両チームの選手の夫人たちに土産用に手配して話題になりました」（スポーツジャーナリスト・友成那智氏）

吉田をボストンで支えるゆり香夫人は、管理栄養士とスポーツアロマトレーナーの資格を持ち、遺伝子データに基づく吉田専用レシピを作ったり、メジャー移籍後は体格差のハンディを乗り越えるため吉田専用プロテインを開発するなどしてきた。

「プロとしては小柄な吉田が長距離打者として大成した陰に、妻の徹底サポートがあるのは間違いない。オリックス時代の同僚である山本とは渡米後も交流がある。いろいろと浮き名を流して独身の山本は、今は野球に集中する生活だといいますが、結婚するなら吉田のようなかたちを望んでいるのではないか」（関西在住の元プロ野球スコアラー）

前回のWBC開幕前に吉田の"美女と夜遊び"が報じられた際には、ゆり香夫人が自身のSNSで「ご心配いりません！」などと書き込み、報道を一蹴する強さも話題になった。

源田夫人の元乃木坂46の衛藤は結婚後、アスリートフードマイスターの資格を取得し、毎日作るみそ汁は日によって出汁を変えるこだわりを持つという。2024年12月には源田の不倫が発覚したが、衛藤は自身のSNSで「夫婦でしっかりと話し合いを重ね、共に前を向いて進んでいく」と宣言した。

監督夫人は元テレ朝アナ

元アイドルや元モデルの妻たちが、結婚後に栄養や調理・スポーツアロマなどの資格を取得するなど、夫を支える努力を重ねているわけだ。

「妻の職業の"多様化"は興味深い。選手の妻にアイドルや声優、モデルが目立つのに対し、侍ジャパンを率いる井端弘和監督の妻は元テレビ朝日の河野明子アナ、バッテリーコーチの村田善則氏の妻は元テレビ東京の須志田しのぶアナ、野手総合コーチの松田宣浩氏の妻は元地方局の柴田恵理アナなど、首脳陣の妻は女性アナ出身が多い」（スポーツジャーナリスト）

国内組では小園海斗（広島）夫人の、モデルでインフルエンサーの渡辺リサは頻繁にスタジアムを訪れ、夫を支える存在として知られている。

「リサさんが友人らと観戦に来ているのがよく目撃されている。WBCでも熱心に声援を送るでしょう。ただ、日本の球団もオフにファミリーパーティを開催するなど、夫人同士は顔見知りかもしれないが、メジャーのような夫人会はない。真美子夫人が、大谷の同僚の（ムーキー・）ベッツや（フレディ・）フリーマンの夫人と一緒に球場のVIPルームで写真に収まっていたような光景は日本ではあまりありません」（前出・広島カープOB）

国内組はDeNAの牧秀悟やソフトバンク・近藤健介ら一般女性と結婚している選手も多く、そうした夫人たちの普段からの交流は少ないようだ。ただ、前回のWBCに出場したヤクルト・高橋奎二の妻で元AKB48の板野友美はテレビ番組に出演した際、「WBC出場選手の妻たちのグループLINE」があり、お互いを励まし合う交流があることを明かしていた。世界一を決める大舞台にあっては支える側の繋がりも生まれるようだ。

"最強妻・真美子さん"を中心とする侍の妻ジャパンまで一丸となった戦いで頂点に駆け上れるか。超豪華な歓喜の輪を見ることが、多くの日本のファンの望みだ。

※週刊ポスト2026年3月20・27日号