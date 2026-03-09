【カイロ＝村上愛衣】米国とイスラエルによるイランへの軍事作戦は８日も続き、精鋭軍事組織「革命防衛隊」などの施設を攻撃した。

イラン側の反撃とみられる空爆により、湾岸諸国では死傷者も出ている。

サウジアラビア当局によると、中部カルジの住宅街に８日、飛翔体が落下して２人が死亡、１２人が負傷した。イランが付近の防空関連施設を狙った可能性があるという。東部の油田施設にもドローンが飛来し、サウジ軍が迎撃した。イランは近隣諸国を先制攻撃しないと発表しているが、米軍基地が点在するペルシャ湾岸諸国では被害が続いている模様だ。

一方で、ロイター通信などによると、イスラエル軍は８日、革命防衛隊の宇宙関連本部や弾薬保管施設を攻撃した。米中央軍は今月１日にイランからの反撃で重傷を負ったサウジ駐在の米兵１人が死亡したと発表。米軍の死者は７人となった。

レバノン南部では、イスラエルと親イラン勢力ヒズボラの戦闘が激化しており、イスラエル兵２人が死亡した。戦闘再開以降、イスラエル軍の死者は初めてとみられる。８日には首都ベイルートのホテルが空爆され、４人が死亡した。