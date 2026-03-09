イランの新しい指導者にハメネイ師の二男・モジタバ師が選出されたことについて、アメリカのトランプ大統領はどのように受け止めているのでしょうか。

トランプ大統領はこれまでモジタバ師について「受け入れられない」と明言しています。

モジタバ師が選ばれたとイランメディアが伝えるのに先立ちトランプ大統領は8日、ABCテレビの取材に、後継について「我々の承認を得なければならない」とした上で、「承認を得なければ長くは続かない」と強調していました。

ただ、そもそもモジタバ師は反米保守強硬派とされ、トランプ氏が承認するような後継者ではありません。また、トランプ氏はこれまで新しい指導者選びに自ら関与する考えを強調してきましたがモジタバ師はイランの聖職者の会議で選ばれ、アメリカ側は関与していないとみられます。

さらに、モジタバ師はイランの革命防衛隊との関係が深いとされ、ワシントン・ポストは、「トランプ大統領に対する強い反抗のメッセージとなる」と指摘しています。

一方、イスラエル軍は後継者が誰であっても標的になり得ると警告していて、モジタバ師が攻撃の対象となる可能性もあります。

トランプ氏はいわば自分の意のままになる後継者を求めていましたが、反米保守強硬派とされるモジタバ師が選ばれたことで戦闘がさらに激しく長期化することも懸念されます。