長女の「それ孫差別じゃない？」から始まった老後破綻のカウントダウン…年金月25万円・優しい65歳夫婦が、わずか5年で600万円を失ったワケ

年金生活を送るシニア世代が、意図せず「孫差別」をしてしまう――。そこにあるのは個人の性格の問題ではなく、現代の親子関係が抱える「経済格差」と「依存の構造」です。年金月25万円で暮らす、あるシニア夫婦の事例から、この問題を見ていきましょう。

「孫はみんな平等に可愛い」 それは間違いなかったが…

都内近郊で暮らすAさん（70歳）夫婦は65歳でリタイアした当時、月25万円の年金と貯蓄約2,200万円で穏やかな老後を計画していました。

夫婦には娘が二人。当時、長女には5歳と3歳の男の子、次女には5歳と2歳の女の子。計4人の孫に恵まれ、これ以上ない幸せのはずでした。しかし、二人の娘が置かれた「経済環境の差」からAさんの悩みは始まりました。

長女の夫は大手企業勤務。長女自身も正社員で余裕がある一方、次女の夫は零細企業勤めで次女自身はパート。Aさん夫婦の年金暮らしが始まったちょうどその頃から、次女側の家計は厳しさを増していたといいます。

「お母さん、夫のお給料が減って今月も厳しくて。子どもに新しい靴を買ってあげられないの……」

次女からのそんな電話を受けるたび、Aさんは「孫がかわいそう」と、次女にだけ買い物代を肩代わりしたり、習い事の月謝を援助したりするようになりました。孫自身にも会うたびにおもちゃを買い与え、お小遣いを握らせます。

一方で、長女側の孫には、誕生日やクリスマス以外は特別なことはしませんでした。「あちらは自分たちで買えるから大丈夫」――。

「足りない方を助けるのは親として当然」 そう信じていたAさんでしたが、ある日、長女から冷ややかな声でこう言われました。

「お母さん、うちの子には何もしてくれないのに、あっちにはずいぶん援助してるみたいね。それって孫差別じゃない？」

娘も孫も、可愛さに差はありません。ですが、経済的に厳しい方の援助を優先したことで、結果として「自立している側ほど損をする」という事態を生んでいたのです。

年金月25万円、止まらない「孫破綻」へのカウントダウン

Aさん夫婦の月25万円という年金は、自分たち二人が暮らすには十分な金額です。しかし、そこから次女一家への補填が毎月流れるようになり、貯金を切り崩すスピードが加速しました。

恐ろしいのは、これが常態化して、次女が「実家に頼めば何とかなる」と考えるようになっていたこと。一方で、長女からの「差別」「不平等」という言葉に申し訳ない気持ちに。帳尻を合わせるため、長女の孫にも高額なプレゼントを贈らざるを得なくなったのです。

二つの家族の顔色をうかがい、平等を演出しようとした結果、Aさん夫婦の老後資金は、年金暮らしが始まってからわずか5年で600万円も削り取られていったのです。おおよそ以下のような内訳でした（概算）。

・次女一家への慢性的な生活補填：月5万円、5年で300万円

・孫差別を埋めるための長女への帳尻合わせ：5年間で200万円

・孫たちの教育費やお祝い金、入学準備などの補填：5年で100万円

このほかに自分たちの生活費の補填で、さらに貯金は減っています。「このままでは老後資金が底をつく」……そんな恐怖に襲われました。

「無意識の孫差別」と「老後破綻」を防ぐには

Aさんの失敗は、経済的な不平等を親心で埋めようとした結果、自立している長女に「努力損」を感じさせる逆差別を生んだ点にあります。また、次女への場当たり的な補填は自立心を奪う依存の常態化を招きました。

共倒れを防ぎ、家族の平穏を取り戻すためのヒントは以下の3点です。

●「平等」を徹底する

経済状況に関わらず、孫への援助は最初からできるだけ揃えるのが鉄則。経済的に恵まれている子どもが自ら援助を断れば話は別ですが、基本は「片方に損をさせないこと」。不平等になるぐらいであれば、どちらにも援助しないと決めるのも一考です。

●生活費の補填を断つ

日用品や習い事への月謝は「給付」になり、際限がなくなります。援助は入学祝い等のイベントに限定し、日常の不足は親の責任でやりくりさせます。

●「資産維持」こそ最大の孝行

いま孫に使う10万円より、将来自分が介護施設に入る費用を確保しておくことの方が、長期的に見て子どもや孫たちへの負担を減らす最大の贈り物になります。

Aさんがすべきは、財布を開くことではありません。自分が援助していた真意と、その結果として老後資金が減った事実を娘2人に伝えること。「今後はどちらの娘・孫にも平等に、できる範囲で」と宣言・実行することこそ、家族のバランスを取り戻し、老後資金の枯渇を回避する方法だといえるでしょう。