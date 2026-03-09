「964」ベースの究極レストモッドが話題に

米国カリフォルニアを拠点とするシンガー・ヴィークル・デザイン（以下シンガー）は2026年1月22日、ポルシェ「911（964型）」をベースとした最新のレストモッド「シンガーDLSターボ」を初公開しました。

シンガーといえば、空冷ポルシェの魅力を現代に蘇らせるレストモッドで世界的に知られるブランドです。これまでにも「クラシック」や「DLS」といったシリーズを通じて、空冷911の魅力を極限まで引き出したモデルを生み出してきました。

今回発表されたのは、同社の最新プログラム「DLSターボ」によって仕立てられた最初の1台です。

オーナーによって「ソーサラー（魔術師）」と名付けられたこの個体は、1970年代後半に活躍したレーシングカー「ポルシェ934.5」からインスピレーションを受けたスタイリングが特徴です。

ベースとなるのは964型911のモノコック。そこにシャシ剛性を高める補強を施し、軽量なカーボン製ボディを組み合わせることで、現代的なパフォーマンスを実現しています。

この車両はサーキット走行を重視した「トラック・フォーカス」仕様が選択されており、深く張り出したフロントスポイラーや巨大なリアウィング、そして大きく張り出したワイドフェンダーが圧倒的な存在感を放っています。

ボディカラーは「ファンタジア・ブルー」と呼ばれる鮮やかなブルー。リアに向かって徐々に色が濃くなるグラデーション塗装が施され、視覚的にも強烈なインパクトを与えます。

足元にはシャンパンゴールド仕上げのセンターロック式マグネシウムホイールを装着。サイズはフロント19インチ、リア20インチで、ミシュランの「パイロットスポーツ・カップ2」タイヤが組み合わされています。

外観だけでなく、パワートレインも非常に強力です。

リアに搭載されるのは、シンガーが独自にレストア・開発を行った3.8リッター水平対向6気筒ツインターボエンジン。空冷シリンダーと水冷シリンダーヘッドを組み合わせた独創的な冷却システムを採用しています。

このエンジンは9000rpm以上まで回転し、最高出力は700馬力以上、最大トルクは750Nmを発生するモンスター級のスペックを誇ります。

トランスミッションは6速MTで、駆動方式は後輪駆動（RR）。700馬力をMTで操るという極めて刺激的な仕様ですが、ボッシュと共同開発した最新のトラクションコントロールやスタビリティコントロールも備え、安全性にも配慮されています。

インテリアもシンガーならではの芸術的な仕上がりです。

シートはペブルグレーのレザーとパールグレーのアルカンターラを組み合わせ、エクステリアに合わせたシャンパンカラーのパイピングがアクセントとなっています。

メーター類もハンドメイド仕上げで、高級時計のような質感を演出。タコメーターは9000rpm以上まで刻まれており、このエンジンのポテンシャルを象徴しています。

シンガーのCSOであるマゼン・ファワズ氏は、「時速40マイル（約64km／h）でも140マイル（約225km／h）でも楽しめるクルマを目指した」と語っています。

クラシックな911の魅力を残しながら、現代の技術で究極のアナログスポーツカーへと進化させたモデルといえるでしょう。

このDLSターボについてSNSでは、「内装もカッコいい」「完成度高い」といった声が見られました。

また、「964ベースっていいね」「空冷911の雰囲気が残っているのが最高」といったコメントも寄せられています。

さらに「速そう」「楽しそうなクルマ」「リアウイング大きすぎるけどカッコいい」と、その圧倒的なスタイルに注目する声もありました。

クラシック911の魅力と最新技術を融合させたシンガーのレストモッドは、今回も多くのクルマ好きの心をつかんでいるようです。