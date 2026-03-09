TDL一足先に『シュガラ』ヴァネロペ主役イベント仕様に！ 3．9からグッズ＆フードが先行販売〈取材レポ〉
東京ディズニーランドは、4月9日（木）から6月30日（火）までの83日間、スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」の第6弾となる「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」を季節を変えて再び開催。それに先駆け、3月9日（月）から本イベントのデコレーションが登場したほか、スペシャルグッズの一部とスペシャルフードの販売がスタートした。
■今年はラルフが新登場！
今回再開催される「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」は、「ディズニー・パルパルーザ」第3弾で2025年1月から開催されたイベント。
春から初夏にかけてのさわやかな空の下、『シュガー・ラッシュ』に登場するヴァネロペが思い描いたお菓子でできた世界をテーマに、パーク全体がミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちも楽しむ、美味しそうでとびきり楽しいスウィーツの世界にさま変わりする。
今年はワールドバザールのフォトロケーションに、ラルフが新登場。甘いお菓子の香りがする鼻でも楽しめるフォトロケーションの左奥に、親指を立てた笑顔のラルフがひょっこりと顔を覗かせている。
そのほか、シンデレラ城前プラザのフォトロケーションや、「アイスクリームコーン」＆「リフレッシュメントコーナー」前にはパステルカラーがかわいいパラソルも登場。
トラッシュカン（ごみ箱）やベンチなどもスウィーツの世界にさま変わりしているので、訪れた際は今しか見れない装いを要チェック。
加えて、同日から一部のグッズとフードメニューも販売。注目は「パルパルーザ・パルフェ」で、レストラン「アイスクリームコーン」では、ベース、ソース、トッピングの3つのステップで好きな組み合わせを選び、全12通りの中から好みのパルフェを楽しめるほか、ショップ「ペイストリーパレス」では、パルフェをイメージしたスウィーツセットを販売する。
本スウィーツセットは、カップまたはポーチの中にチョコレートやクッキーなどから好きなお菓子を10個詰めてオリジナルのスウィーツセットを作ることが可能。それぞれの店舗には、パルパルーザ・パルフェをイメージしたお菓子やパルフェの装飾も施される。
「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」スタートまであと約1ヵ月。一足先に、スウィーツの世界を楽しんでみて！
