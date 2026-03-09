おつまみにもなる「いぶりがっこポテサラ」を作ってみた！ デパートみたいなゴロゴロ具材が美味しいレシピを紹介

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『いぶりがっこポテサラ【きりたんの超雑レシピ #77】』という鶏ささみさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

＜材料(2人分)＞ じゃがいも：2個(約200g) いぶりがっこ：約50g ロースハム：約30g パセリ：約20g クリームチーズ：1個(約16g) マヨネーズ：適量 塩：適量 胡椒：適量

デパートにあるような具材がゴツゴツしたポテサラを作りたいという投稿者の鶏ささみさん。メイン食材はジャガイモとロースハムに加えていぶりがっこです。他にパセリとクリームチーズ、マヨネーズと塩と粗挽き胡椒を用意しました。

いぶりがっこは秋田名物四天王の1つとのこと。燻製干しのたくあんです。

まずはジャガイモをよく洗ってラップに包み、レンジの600wで6分加熱します。

加熱したジャガイモに包丁で切り込みを入れ皮を剥いたら、ボウルに入れてヘラで好みの大きさに。これで存在感あるゴロゴロした仕上がりにするとのこと。

ロースハムは短冊切りに、いぶりがっこは細切りに、パセリは粗いみじん切りにしました。

切った具材をジャガイモのボウルに投入。このときハムは一枚一枚はがすと鶏ささみさん。

お好み量のマヨネーズを加えたら、ジャガイモを潰さないように大きく混ぜます。

塩コショウもお好みで加えるのですが、いぶりがっこは塩気が強いので今回塩は控えめにしたとのこと。ポテサラは味見必須だとか。

クリームチーズをちぎって乗せたら、いぶりがっこのポテトサラダが完成！

キュウリが入ったいつものポテサラのようなシャキシャキ感はありませんが、いぶりがっこならではの燻製感が美味しいという今回のレシピ。食べてみたくなったという方は動画を参考にお試しください。動画内ではアセロラジュースを使ったサクラヒルズというカクテルを作って合わせています。

視聴者のコメント