ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペア解説で注目を浴びた元ペア日本代表の高橋成美さん（34）が9日、フジテレビ系「ノンストップ！」（月〜金曜前9・50）にゲスト出演し“神解説を解説”した。

五輪ではペアを解説。金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来（24）木原龍一（33）の木原とかつてカップルを組んでおり、「凄い」8連発や「この演技、宇宙一です」など、感情を抑えられずあふれ出す様子が、視聴者から好評だった。

この解説について、MCの「バナナマン」設楽統が「もちろんこれって考えていたわけではないんですよね？」と聞くと、高橋さんは「もちろん違います。この時はわき出てきた言葉というよりも、なにか降ってきたような言葉で、まず凄いって出てしまったくらいのイメージなんですね。その後に凄いよりもっと凄いって言おうとして、ただ凄い以外の言葉が見つからずにどんどん凄い凄い凄いって重ねて」と説明。

「宇宙一」については、「私がこれまで見た演技の中で圧倒的に1番だったんですけど、ただショートでミスがありましたよね。なのでこの後に4組のペアが滑るのを控えていたんですね。だからこの時点で世界一って言ってしまうと、世界一を決めるのはジャッジであって私は解説者なので見ている方々に誤解を与えないように世界一って言えないけど絶対に宇宙一だっていうふうに」と話していた。

高橋さんは、2012年にフィギュアスケート世界選手権・ペアで銅メダルを獲得。14年ソチ五輪に出場した。18年3月に引退し、その後はJOCアスリート委員として活動しながらコーチングや解説、タレントとして活動。

21年にJOC理事に最年少で就任し、任期を経て、2023年6月からJOC評議員・日本オリンピアンズ協会(OAJ)理事に就任した。