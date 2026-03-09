にじさんじ・葛葉、2ndミニアルバム発売＆Kアリーナ横浜でのワンマンライブ開催決定
にじさんじ所属のVTuber・葛葉が、8日に実施したYouTube生配信にて2ndミニアルバム『Adamantite』のリリースと、ワンマンライブの開催を発表した。
【画像】葛葉『Kuzuha One-Man Live Bloody Alexandrite』ビジュアル
『Adamantite』は、非常に硬いとされる架空の鉱物・アダマンタイトのように“征服されない、何者にも屈しない”という意味が込められた作品。7月29日にリリースされる。
ワンマンライブは、『Kuzuha One-Man Live "Bloody Alexandrite"』と題され、10月12日に神奈川・Kアリーナ横浜にて開催される。ゲストとして、剣持刀也、不破湊、イブラヒム、ローレン・イロアスの参加が発表されている。
『Adamantite』の初回限定盤Aには、特典ディスクとして既存曲のリミックス音源5曲を収録。初回限定盤Bには封入特典として、オリジナルグッズを同梱。さらに、3形態共通特典（初回生産分）として、ワンマンライブのチケット先行抽選シリアルコードが封入される。
【画像】葛葉『Kuzuha One-Man Live Bloody Alexandrite』ビジュアル
『Adamantite』は、非常に硬いとされる架空の鉱物・アダマンタイトのように“征服されない、何者にも屈しない”という意味が込められた作品。7月29日にリリースされる。
ワンマンライブは、『Kuzuha One-Man Live "Bloody Alexandrite"』と題され、10月12日に神奈川・Kアリーナ横浜にて開催される。ゲストとして、剣持刀也、不破湊、イブラヒム、ローレン・イロアスの参加が発表されている。
『Adamantite』の初回限定盤Aには、特典ディスクとして既存曲のリミックス音源5曲を収録。初回限定盤Bには封入特典として、オリジナルグッズを同梱。さらに、3形態共通特典（初回生産分）として、ワンマンライブのチケット先行抽選シリアルコードが封入される。