タレント有吉弘行（51）が、パーソナリティーを務める8日放送のJFN系列ラジオ「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DEEAMER」（日曜午後8時）に出演。尊敬する芸人について語った。

2児の父である有吉は、現在開催中のWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）がテレビ観戦できるかどうかは、子どもの寝かしつけ次第と説明。「子ども2人組なんで、なかなか大変なんですよ。寝かしつけが全部終わると9時回ったり10時になったりとか。そっから飯食うんよ。だから太るよ、これ」と苦笑した。

さらに「それを思うとさ」と子育ての話題を続けると「コウメ太夫ってさ、シングルファザーでさ。すごくない？ 俺、想像つかないよ」と、息子が2歳の時に離婚し、以後シングルファザーとして生活してきたコウメ太夫に言及。「コウメってああいうキャラだからさ、特にえっ？ 不思議だなと思うんだけどさ。コウメも結構年取ってるからさ、お父さんお母さんって言っても結構お年寄り、年いかれてたと思うんだよね」と両親を頼らなかったのではと想像し、「だからマジでワンオペでずっとやってたと思うんだよね、コウメって。結構エグいよね」と心底感心した。「すごいよなあ。コウメやっぱ尊敬する」と改めて口にしていた。