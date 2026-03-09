フォークシンガー松山千春（70）が8日、FM NACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）について言及した。

この日、WBC日本代表がオーストラリアと対戦し、4−3で勝利。C組1位通過を確定させた。松山は午後9時から生放送中に試合のスコアを追い、番組終了間際に日本の勝利が決まった。

松山は番組のラスト「試合が終わりました。4−3で日本が勝ちました。これでマイアミに行くことになります」と報告。「4−1だったの3になったのは、大勢が出てきて2本ホームランを打たれたらしいです。昨日もそうだったけど、大勢よくないもんな。デッカい外野フライ3発打たれたしさ。調子よくないなと思ったら今日も出てきて、2本もホームラン打たれたけど。とりあえず、逃げ切ったという形になりますけどね」と語った。

続けて「やっぱ日本人は野球が好きなんでしょう。Jリーグが出来た時に、TUBEの前田（亘輝）が『千春さん、これからはサッカーです。野球じゃありません』って言ってたけど、やっぱ野球の気がするけどな」と語った。

生放送は北海道札幌市のSTVラジオで行われた。