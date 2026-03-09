ＷＢＣの１次ラウンドがいよいよ佳境だ。米全国紙「ＵＳＡトゥデイ」は８日（日本時間９日）、ベテラン記者のボブ・ナイチンゲール記者とスティーブ・ガードナー記者による優勝予想を公表した。

ナイチンゲール記者は優勝候補に挙げたのは２０１７年大会以来の世界一奪回を狙う米国だ。

「今回はアメリカが日本を破ると予想する。とにかくロースターが素晴らしく、戦力が充実している。日本は今回も素晴らしい投球を見せると思う。前回は日本だと思ったけど、今回はアメリカだ」と力説した。

ただし「とはいえ、日本が優勝しても誰も驚かない」とも付け加え、「大谷翔平（３１＝ドジャース）がＷＢＣの金メダルを２つ手にすることになっても不思議じゃない」と語った。

一方のガードナー記者の本命も米国。「私もアメリカを予想する。でも、ドミニカ共和国にも警戒だね」と第３の優勝候補を挙げた。

「投手陣が素晴らしい。サンディ・アルカンタラ、クリストファー・サンチェスがいるし、外野勢もフリオ・ロドリゲス、フアン・ソト、フェルナンド・タティスと豪華なこと。本当に素晴らしいチームで、アメリカにとっても、日本にとっても手強い相手になるはず」と語った。

侍ジャパンは３連勝でＣ組を首位で突破することが決定。Ｂ組の米国、Ｄ組のドミニカ共和国も開幕２連勝を飾っている。侍ジャパンとドミニカ共和国は１４日（同１５日）の準々決勝か１６日（同１７日）の準決勝で激突。Ｂ組の米国と対戦するとすれば１７日（同１８日）の決勝になる。どんなドラマが待っているのか。楽しみだ。