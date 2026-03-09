通貨オプション ボラティリティー ドル円 １週間１０％台半ば
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 10.45 10.81 9.87 10.45
1MO 10.18 8.82 9.54 8.99
3MO 9.86 7.87 9.19 8.49
6MO 9.84 7.63 9.19 8.39
9MO 9.85 7.59 9.20 8.43
1YR 9.76 7.55 9.19 8.40
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 9.92 14.42 10.36
1MO 9.84 12.11 9.34
3MO 9.71 11.08 8.73
6MO 9.82 10.81 8.59
9MO 9.88 10.70 8.58
1YR 9.84 10.55 8.52
東京時間10:35現在 参考値
ドル円１週間物は１０％台半ばでの推移。警戒感から高め推移。
