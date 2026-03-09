　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　10.45　10.81　9.87　10.45
1MO　10.18　8.82　9.54　8.99
3MO　9.86　7.87　9.19　8.49
6MO　9.84　7.63　9.19　8.39
9MO　9.85　7.59　9.20　8.43
1YR　9.76　7.55　9.19　8.40

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　9.92　14.42　10.36
1MO　9.84　12.11　9.34
3MO　9.71　11.08　8.73
6MO　9.82　10.81　8.59
9MO　9.88　10.70　8.58
1YR　9.84　10.55　8.52
東京時間10:35現在　参考値

ドル円１週間物は１０％台半ばでの推移。警戒感から高め推移。