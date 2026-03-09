俳優・仲野太賀主演のＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」の第９話が８日に放送され、世帯平均視聴率が１０・４％となったことが９日、分かった。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）

初回は１３・５％でスタート。第２話は１２・２％、第３話は１２・９％。第４話は１３・１％。第５話は１２・５％。２月８日は衆院選の開票速報で放送休止し、２週ぶりの放送となった第６話は１１・８％。第７話１０・９％、第８話１２・１％と推移。今回の個人視聴率は５・９％だった。

仲野が豊臣秀長（豊臣秀吉の弟）役で主演を務め、天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く夢と希望の下克上サクセスストーリー。

第９話は「竹中半兵衛という男」。直（白石聖）の死を悼む間もないまま、小一郎（仲野太賀）は美濃国主・斎藤龍興（濱田龍臣）の家臣、竹中半兵衛（菅田将暉）の調略に向かう。だが知恵者と名高い半兵衛は相当の変わり者で、小一郎と藤吉郎（池松壮亮）は翻弄される。その一方で、２人は斎藤家重臣・安藤守就（田中哲司）から思わぬ申し出を受ける。兄弟の報告を聞いた信長（小栗旬）は龍興の居城を包囲するも、窮地の龍興の前に半兵衛があらわれ…と展開した。

次回予告では新たな登場人物が続々と登場。明智光秀（要潤）、浅井長政（中島歩）、そして竹中直人が演じる松永久秀の姿も映った。１９９６年の大河「秀吉」と１４年の「軍師官兵衛」で豊臣秀吉役だった竹中。ネットは「次郎さん やっと登場するのですね」「明智光秀がとうとうでてきた」「明智さん出てくるとドキドキする」「えっ！竹中直人さん？」「竹中直人様〜」「３０年前に竹中直人は秀吉役でしたな」などの声が上がった。