²Î¼ê¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á¤µ¤ó¤¬3·î8Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼êºî¤êÎÁÍý¤Î¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôËçÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¼«²ÈºÏÇÝ¤·¤¿¥ë¥Ã¥³¥é¤ò»È¤Ã¤¿ÎÁÍýºî¤ê¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹©Æ£¤µ¤ó¤ÏÅê¹ÆÊ¸¤Ç¡Öµ¨Àá³°¤ì¤Ë»µ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Àã¤Ë¤âÉé¤±¤º´èÄ¥¤Ã¤ÆÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥ë¥Ã¥³¥é¡ªÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤Ã¤«¤ê¼ý³Ï¤·¤Æ¿©¤Ù¤ì¤Þ¤¹¡ªÃë¤âÌë¤â¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¸·¤·¤¤Åß¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ÆÀ®Ä¹¤·¤¿¥ë¥Ã¥³¥é¤Ø¤Î°¦¾ð¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«²ÈºÏÇÝ¤·¤¿¥ë¥Ã¥³¥é¤ÏÃÏÌÌ¤òÊ¤¤¦¤è¤¦¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎÐ¿§¤Î´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿ÍÕ¤¬Ì©½¸¤·¤Æ°é¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÆ°²è¤Ë¼ý¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿²èÁü¤Ë¤Ï¡¢¿·Á¯¤Ê¤ª»É¿È¤ÎÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¤ä¡¢¥ë¥Ã¥³¥é¤ò»È¤Ã¤¿¥µ¥é¥À¤ÎÄ´Íý²áÄø¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»É¿È¤Ë¤Ï³¤Áô¤ÎÎÐ¡¢´»µÌ¤Î¥ª¥ì¥ó¥¸¡¢µû¤ÎÀÖ¡¦Çò¡¦¥Ô¥ó¥¯¤¬Èþ¤·¤¤¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤òºî¤ê¡¢»ë³ÐÅª¤Ë¤âÁ¯¤ä¤«¤Ê°ì»®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡ÖÀ¹¤êÀ¹¤ê¤Î¥«¥ë¥Ñ¥Ã¥Á¥ç¤Ë¤Ï¶â´»¤ÎÇöÀÚ¤ê¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡ª¥ì¥â¥ó¤ò¥¬¥Ã¥Ä¥ê¹Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢±ö¡¢¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¡¢¥Ð¥ë¥µ¥ß¥³¡×¤ÈÎÁÍý¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀâÌÀ¡£¼«²ÈÀ½¥ë¥Ã¥³¥é¤È¶â´»¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÁÏ°Õ¹©É×¤¢¤Õ¤ì¤ë°ìÉÊ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼êºî¤ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¡¢¡Ö¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤ÏÈ¾Ê¬¤ò¥³¡¼¥Ò¡¼Ì£¡ª¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¥ì¥â¥ó¡ª¡×¤È2¼ïÎà¤ÎÌ£¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤òºî¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡ÖÀ¨~¤¤¹ë²Ú¥«¥ë¥Ñ¥Ã¥Á¥ç¡×¡ÖË»¤·¤¤¤Î¤Ë¼ê¤òÈ´¤«¤Ê¤¤¤Î¤ÏÎ®ÀÐ¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤ì¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤ë²ÈÂ²¤Ï¹¬¤»¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÌîºÚ¤«¤é¼êºî¤ê¤Ê¤ó¤ÆËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖËèÆü¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼µé¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¥á¥Ë¥å¡¼¡×¡Ö¹ë²Ú¤Ê¤ª¿©»ö¡¡ºÌ¤êË¤«¤Ç¤¹¤´¤¯ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û