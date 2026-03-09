ミセス大森、若井＆藤澤の“息ぴったり”掛け合いに驚き「打合せしたの？」
Mrs. GREEN APPLEの大森元貴（Vo／Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key）、俳優の浜辺美波が9日、東京・東京ミッドタウン日比谷で行われた「FANCL SKIN PATCH」全国ローンチ発表会に登場。若井と藤澤の息ぴったりな掛け合いに、大森が驚くシーンがあった。
【写真】綺麗すぎる…！浜辺美波の“肌健康”測定も公開
「FANCL SKIN PATCH」は肌の「ほんとうのこと」がわかるファンケルが開発したAI角層解析を行う新サービス。一人ひとりが肌状態を正しく知ることができる「FANCL SKIN PATCH」を無料で提供する。ミセスの3人が「肌の健康診断」を受けた。
大森の肌診断結果について司会者が「肌細胞やコラーゲンを修復する力がすごく高くて、若々しさに満ちたお肌の持ち主ですと出ました」と説明。大森は「うれしいですね。やっぱ褒められるとうれしいです。コラーゲン修復力は僕、初めて聞いた言葉なので。なんかすごく頑張ってくれてるんだな、自分の肌、と思いました」と喜んだ。
司会者から「メンバーから見て大森さんのお肌の様子、どうですか？」と聞かれた若井はすかさず「いやもう元貴はプクプク赤ちゃん肌だから」と絶賛。「涼ちゃんもそう思う？」と聞かれた藤澤も「そうですね！ぷくぷく赤ちゃん肌」と共感。あまりに息の合った掛け合いに大森が「何？打合せしてたの？」と驚き。浜辺も乗っかり「ずっと思ってました」と即答し、大森は「何の打合せ！ありがたいですね」と笑顔で喜んだ。
Mrs. GREEN APPLE、浜辺が、同サービスのイメージキャラクターに就任。新CMがきょう9日から全国で順次放映開始。またあす10日から15日までの6日間、同所にて、「FANCL SKIN PATCH」POPUP イベント第1弾を開催。同サービスが体験できる（ウェブでの事前予約が必要、先着制）ほか、予約なしで参加が可能な「スキンチェックスコープ」などの無料カウンセリングサービスを体験できる。午前11時から午後7時まで、最終受付は午後6時。
