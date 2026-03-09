「緑内障を発症しやすい人」とは？ 医師が教える『特に注意』な人の特徴

緑内障は、日本人の失明原因の上位を占める病気であり、早期発見と治療がとても重要です。実際、「親や親族に緑内障の人がいるけれど、自分も発症するのだろうか？」と不安に思う人も少なくありません。そこで緑内障の基本から治療、そして家族歴が与える影響について、新留先生（くろかわアイクリニック）に解説してもらいました。

※2025年10月取材。

監修医師：

新留 翔一朗（くろかわアイクリニック）

鹿児島大学卒業。その後、東京医科大学病院眼科、新座志木中央総合病院などで経験を積み、2025年、神奈川県川崎市に「くろかわアイクリニック」を開院、院長となる。日本専門医機構認定 眼科専門医。

緑内障ってどんな病気!? 医師が解説

編集部

緑内障とはどのような病気なのか教えてください。

新留先生

緑内障は、目の奥にある視神経が障害され、視野が少しずつ欠けていく病気です。眼圧が上昇して視神経に負担がかかるのが主な原因とされますが、正常な眼圧でも発症することがあり、日本人の失明原因の第一位となっています。

編集部

どのような仕組みで視神経が障害されるのでしょうか？

新留先生

目の中には「房水（ぼうすい）」という水のような液体が循環しています。房水がうまく排出されずに眼圧が高まると、視神経が圧迫され障害を受けます。その結果、視野が狭くなったり、一部が欠けたりするのです。視神経は一度傷つくと元に戻らないため、早期に治療を始めることが重要です。

編集部

どのような症状が出てきますか？

新留先生

初期は自覚症状がほとんどなく、気づかないまま進行することがほとんどです。進むと視野の一部に暗点ができたり、周辺視野が狭く感じたりします。例外として、急激に発症する「急性型」では目の奥の痛み、かすみ、頭痛や吐き気を伴うこともあります。この場合は早急に治療を受けることが大事です。

緑内障を発症しやすい人っているの？

編集部

どのような人が発症しやすいのでしょうか？

新留先生

40歳を過ぎると発症率が上がり、特に強い近視のある人はリスクが高くなります。また、高血圧や糖尿病など生活習慣病を持つ人も注意が必要です。そして、家族に緑内障の人がいる場合は特にリスクが高まるとされています。

編集部

親族に緑内障の人がいると、自分も発症しやすいのですか？

新留先生

はい。家族歴は緑内障の重要な危険因子です。親や兄弟姉妹に緑内障の人がいる場合、そうでない人に比べて発症リスクは数倍に高まると報告されています。

編集部

緑内障は遺伝する、ということでしょうか？

新留先生

「必ず遺伝する」というわけではありません。ただし、家族歴は重要なリスク因子のひとつです。実際には遺伝的な体質に加えて、加齢や強い近視、生活習慣などの要因も重なって発症すると考えられます。そのため「家族に緑内障がいる＝必ず自分もなる」ではありませんが、遺伝的な背景があるのは事実なので、「親族に緑内障がいる」人は特に注意が必要です。

編集部

具体的にはどのような対策をとればよいのですか？

新留先生

定期的に眼科で検診を受けることが大切です。一般的には「40歳を過ぎたら」と言われていますが、家族歴がある人は、より早めに検診を始めることをおすすめします。自覚症状がなくても、視神経や視野をチェックして早期に異常を見つけることが早期治療・進行予防につながります。

緑内障の検査・治療、具体的に何をするか教えて！

編集部

受診した場合、具体的にどのようなことをするのですか？

新留先生

緑内障の検査はいくつかの方法を組み合わせておこないます。まず基本となるのが眼圧検査で、目の中の圧力が高くなっていないかを確認します。次に視野検査で見える範囲に欠けがないかを調べ、病気の進行度を把握します。さらに眼底検査や光干渉断層計（OCT／網膜の断面を撮る検査）を使って視神経の状態を詳しく観察し、損傷の有無を評価します。これらを組み合わせることで、緑内障かどうか、どのくらい進行しているのかを診断するのです。

編集部

緑内障と診断された場合、どのように治療するのでしょうか？

新留先生

まずは点眼薬による薬物療法が基本となります。眼圧を下げることで視神経への負担を減らし、進行を予防するのが目的です。ただし、残念ながら薬で完全に治るわけではなく、病気の進行を抑える治療と考えてもらう必要があります。それでも効果が十分でない場合には、レーザー治療や手術などが検討されます。レーザー治療の方法としては、レーザー虹彩切開術（LI）や選択的レーザー線維柱帯形成術（SLT）などがあり、それぞれの状態を見極めたうえで判断します。

編集部

手術について、もう少し詳しく教えていただけますか？

新留先生

薬やレーザーで効果が不十分な場合、外科的な治療をおこないます。最近は眼への負担が少ないMIGS（低侵襲緑内障手術）が選ばれることが増えており、例えば線維柱帯を切開して房水の排出を促す方法や、iStent（アイステント）という小さな器具を挿入する方法などがあります。また、プリザーフロマイクロシャントという超低侵襲のオペも選択肢としてあります。さらに高度な眼圧低下が必要な場合は、「線維柱帯切除術」といって房水の新しい出口をつくる手術がおこなわれます。患者さんの状態に合わせて、最も適した方法を選んでいきます。

編集部まとめ

緑内障は視神経が障害される病気で、進行すると失明のリスクがあります。特に40歳を過ぎた人、強い近視のある人、そして家族に緑内障患者さんがいる人はリスクが高く、定期的な検診が重要です。治療は眼圧を下げる点眼薬が基本ですが、必要に応じてレーザーや手術も選択されます。自覚症状が乏しい病気だからこそ、早期に受診し、生活の質を守ることが大切です。

