【WBC】豪州戦「3失点で敗退確定」の韓国　メディアが悔やむ日本戦の“タラレバ”「大谷敬遠の前に投手を代えていれば…」

WBCで4大会連続早期敗退危機の韓国が準々決勝へ進むためには、オーストラリア戦で2失点以下かつ5点差以上で勝利しなければならない。投手陣が最小失点で防ぎ、打線が最低でも5点以上をもぎ取らなければならない。

だからこそ、継投策が重要だ。ピンチで3ラン本塁打を浴びれば、その瞬間に脱落が確定する。継投、ピンチでの申告敬遠、そして投手交代において、同じ失敗を繰り返してはならない。

7日の“日韓戦”では、5-5の同点で迎えた7回にリリーフのパク・ヨンヒョンが登板。先頭打者の牧秀悟を四球で歩かせ、送りバントで一死二塁となった。代打の佐藤輝明を一ゴロに仕留め、二死三塁となった。

ここで大谷翔平に対し、申告敬遠の作戦をとるのは当然だった。勝負所の状況で、大谷はさらに恐ろしい打者になるからだ。

問題は、大谷を申告敬遠で歩かせた後に投手を交代したことだ。パク・ヨンヒョンに代わって左腕のキム・ヨンギュが登板し、左打者の近藤健介を相手にした。

リュ・ジヒョン監督（写真提供＝OSEN）

だが、仮に投手交代をするつもりであったのであれば、パク・ヨンヒョンを先に降板させ、キム・ヨンギュが登板した後に大谷を申告敬遠で歩かせるべきだった。そうしていれば、キム・ヨンギュは大谷、近藤、鈴木誠也までの打者3人と対戦し、再び投手を交代できるはずだった。

WBCの規定では、投手は最低でも打者3人を相手にするか、あるいはイニングが終わらなければ交代ができない。ここにおいて、敬遠も打者との対戦要件を満たす打席数に含まれる。牽制死はこの要件に含まれない。

国際舞台の経験が少ないキム・ヨンギュは、本来のピッチングを披露できなかった。リュ・ジヒョン監督は「キム・ヨンギュはチェコ戦でよく投げた。大谷と近藤の左打者に対し、ピンチでキム・ヨンギュが断ち切ってくれると考えた」と述べたが、キム・ヨンギュは今大会無安打の近藤を四球で塁に出してしまった。近藤でイニングを終えられなかった代償は途方もなく大きかった。

この日、本塁打2発を放っていた鈴木を相手にするのは、さらに困難だったはずだ。結局、押し出し四球で5-6と逆転を許した。10球で2つの四球を出した際、スライダーを8球投げたが、いずれもボールだった。そして、同じく本塁打を放っていた吉田に2点適時打を許した。

制球が完全に乱れ、メンタルが崩壊したキム・ヨンギュは、押し出し四球の後も「3打者義務対戦」規定のために、強打者・吉田と対戦しなければならなかった。韓国ベンチは打つ手がなく、ただ見守るしかなかった。ディテールが不足し、無気力だった。

万が一の場合まで備えて投手交代をするつもりであったのであれば、キム・ヨンギュを登板させてから大谷を敬遠で歩かせるべきだった。敬遠は投手の投球数には含まれない。

オーストラリア戦では、同じ過ちを繰り返してはならない。そもそも、申告敬遠を出す状況自体が生まれないようにすべきだろう。

