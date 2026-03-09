BE:FIRST（ビーファースト）のInstagramにて、メンバー6人が公式グッズを着用したファッション誌の誌面のようなソロビジュアルが公開された。

【写真】まるでファッション誌？BE:FIRSTがグッズを纏うソロショット【写真】BE:FIRST初のスタジアムライブは5月に開催

■BE:FIRSTが爽やかにフォトTやブルゾンを着こなす！

SHUNTO（シュント）は写真がプリントされた「Artist Photo Tee」を着用し、堂々とポーズ。ポケットに両手を入れ、クールにカメラを見つめた全身ショットが切り取られている。SOTA（ソウタ）はリミテッドカラーの白いキャップにナイロンブルゾン、ハーフパンツを合わせたスポーティーなスタイル。RYUHEI（リュウヘイ）はメッシュゲームシャツを爽やかに纏った。

JUNON（ジュノン）はナイロンブルゾンにリストバンドをコーディネート。ランウェイモデルを務めた経験を持つ彼は、視線を傍にやり余裕のあるポージングを見せる。LEO（レオ）は「Artist Photo Tee」にマフラータオルを掛け、MANATO（マナト）は大きめなリバーシブルトートバッグを肩から掛けてアピールした。

SNSでは「ポージングかっこ良すぎる」「全員かわいい」「ストリートファッション雑誌の表紙飾れる」「着こなし大優勝」「みんなオシャレ」「カッコよすぎて涙」「ビジュが神ってる」「爽やかで若々しくて可愛い」「写真がおしゃれー！」「さすがモデルJUNON」と反響を集めている。

■BE:FIRST初のスタジアムライブは5月に開催

BE:FIRSTは、初のスタジアムライブ『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the BE:ST』を、5月16・17日に味の素スタジアムで開催する。