Snow Manが出演するTBS系バラエティー『それSnow Manにやらせて下さい』の公式Instagramにて、深澤辰哉と渡辺翔太のオフショットが公開された。

【写真】シンガポールでスピ活した深澤辰哉＆渡辺翔太のオフショット／これまでの「それスノ」での“なべふか”ショット【動画】深澤＆渡辺の「オドロウゼ！」ダンス

■深澤辰哉＆渡辺翔太がシンガポールで“スピ活”

深澤と渡辺は、3月6日放送の同番組でシンガポールを訪問。世界を目指すSnow Manの運気を上げるべく、世界のスピリチュアルをガチ検証する新企画「スピスピツアー」でシンガポールのパワースポットとして知られる世界最大級の噴水「富の泉」や縁起担ぎの伝統儀式、占い体験など、様々なスピリチュアルを体験した。

写真はまず、風水的に“繁栄”を意味する東向きに設置されたマーライオンをバックにした2ショット。メンバーカラーのつなぎを着用した深澤（紫）と渡辺（青）は、ダブルピースをして笑顔をカメラに向けている。

2枚目は占いをしてもらったFu Lu Shou Complex付近で撮影したと思われる2ショット、そして3枚目はシンガポール南部にある、四方を海に囲まれた超高級住宅街・セントーサ島で、サムズアップした2ショットとなっている。

SNSでは「ふっかさん髪色最高」「こっちのスピ力上がった」「双子に見えてきた」「ご利益ありそう」「お二人がもはやスピリチュアルスポット」「この企画続いてほしい」「面白すぎたｗ」「悪友コンビ最高」「ダブルピース可愛い」「スピ澤・スピ辺…最高」「待ち受けにしたら縁起よさそう」「スピってる悪友ちゃん最高」「なべふかカッコ良すぎる」など、様々な反響が寄せられている。

■写真：深澤辰哉＆渡辺翔太（悪友コンビ）これまでの『それスノ』での2ショット

■動画：深澤辰哉＆渡辺翔太の「オドロウゼ！」ダンス