毎週月〜木曜 9:00〜11:10、金曜 9:00〜10:25 生放送 日本テレビ・朝の情報番組「DayDay.」が春からリニューアル。

現在「真相報道バンキシャ！」でキャスターを務める後呂有紗アナウンサーが、新たに「DayDay.」のメインアナウンサーに就任。初回出演日は3月30日（月）。

後呂アナウンサーからは、就任に向け意気込みコメントも。

「初回放送からナレーターとして関わってきた愛着ある番組で、4月からはスタジオで一緒に並んで番組をお送りできること、とてもワクワクしています！

これまで色んな現場に行かせていただいた報道番組の経験を大切に、楽しいテーマも知っておきたい話題も、皆さんと一緒に疑問を解決していきたいです！

アナウンサー大先輩の武田さん、話すといつも優しくツッコんでくれる山里さんと、楽しい朝の時間を作れたらと思っています。

どうぞよろしくお願いいたします！」

MC武田真一・山里亮太、後呂アナウンサー、そしてスタジオを盛り上げる豪華な曜日メンバーたちと一緒に、「DayDay.」は2026年春からさらにパワーアップ！