9日11時現在の日経平均株価は前週末比4162.36円（-7.48％）安の5万1458.48円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は47、値下がりは1533、変わらずは10と、値下がり銘柄の割合が90％超に達する全面安商状となっている。



日経平均マイナス寄与度は922.55円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、東エレク <8035>が402.11円、ＳＢＧ <9984>が381.85円、ファストリ <9983>が288.8円、ＴＤＫ <6762>が115.82円と続いている。



プラス寄与度トップはローム <6963>で、日経平均を4.71円押し上げている。次いでＯＬＣ <4661>が0.67円、ＪＲ東日本 <9020>が0.58円、ＩＮＰＥＸ <1605>が0.57円、キリンＨＤ <2503>が0.52円と続く。



業種別では33業種すべてが値下がり。下落率1位は非鉄金属で、以下、ガラス・土石、機械、電気機器、銀行、証券・商品と並ぶ。



※11時0分10秒時点



株探ニュース

