3/9〜13OA 4/4開催！『クミコ×タブレット純 昭和ジュークBOX〜昭和歌謡とシャンソンの夕べ デラックス』
今年は桜の開花も早そうですね！
春は、出会いと別れの季節でもありますよね？
新年度・新生活で、引っ越しや部署が変わったり、、、など。人間関係も変化したりしますよね。
そんな時に、寄り添ってくれる「音楽」があったりしませんか？
ある曲を聴くと、昔の思い出がよみがえる、、、なんてことも。
今週は、そんな懐かしい音楽に出会えるスペシャルなコンサートをご紹介🎵
『クミコ×タブレット純 昭和ジュークBOX〜昭和歌謡とシャンソンの夕べ デラックス〜』
そうです！ラジオ日本では毎週土曜日18時からの「タブレット純 音楽の黄金時代」でお馴染み！タブレット純さんが歌手のクミコさんと出演されるスペシャルイベントの第3弾！
今回、ゲストにはBS日テレの音楽番組『現役歌王JAPAN』のファイナリスト、Masayaさん、Juniさん、Shinさんが特別出演。
どんなコンサートになるのでしょうか？
今週は、改めて、タブレット純さんとは、どんな人なのか？どんな音楽を聞いてきたのか？など、MCの望月理恵とは、同世代にして初顔合わせ！ということで、いろいろ話が盛り上がります！！
懐かしい音楽やあの人がモノマネで登場したり！？
昨年１１月に発売されたタブレット純さんの初めてのアルバム『タブレット純 大に歌う〜中川博之作品集』のお話も！
どんなお話が飛び出すのか、お楽しみに！
〜ラインナップ〜
【月】タブレット純さんご来店！
【火】クミコさんとタブレット純さんの関係は？
【水】アルバム紹介〜昭和歌謡の魅力
【木】ラジオ・歌・モノマネまでタブ純さんの声の魅力
【金】イベントはどうなる？スペシャルゲストも！
〜イベント概要〜
【タイトル】『クミコ×タブレット純 昭和ジュークBOX〜昭和歌謡とシャンソンの夕べ デラックス〜』
【スケジュール】４月４日（土）１部は14時開演、２部は18時開演 有楽町よみうりホールにて
＊現在チケット発売中！
【オフィシャルサイト】https://sunrisetokyo.com/detail/32667/