1次R突破一夜明け、インスタグラムを更新

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の侍ジャパン・大谷翔平投手が9日、インスタグラムを更新し、愛犬デコピンの最新ショットを公開した。目や鼻がとれたぬいぐるみを前に物憂げな表情を浮かべるもの。デコピンの仕業とみられる。

3連勝で1次ラウンド突破を決めた侍ジャパン。一夜明けた休養日、大谷はインスタグラムのストーリー機能で新たに2枚の写真を公開した。

1枚目はぬいぐるみの目や鼻が無残にとれたもの。2枚目はそれらを物憂げな表情で見つめるデコピン。どうやらデコピンが壊してしまったようで、どことなくバツが悪い顔にも見える。以前も「パワプロくん」のぬいぐるみを破壊した様子を公開しており“再犯”か。

息詰まる戦いの合間に、なんともほほえましいいたずらをファンにシェアした。

大谷は2月末に来日し、侍ジャパンに合流。強化試合2試合はノーヒットに終わったが、6日の初戦・台湾戦で先制満塁弾、7日の韓国戦は2戦連発の同点弾の大暴れ。8日の豪州戦勝利で1位での1次ラウンド突破を決めている。

決勝ラウンドのアメリカに戻る前に残すは10日のチェコ戦。デコピンのためにも、すかっと勝って締めくくりたい。



（THE ANSWER編集部）