1次ラウンド・プールB

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のメキシコ代表は米テキサスでプールBを戦っている。そんな中、現地取材する地元メディア関係者が試合の前後にベンチ内を清掃する選手たちの様子を紹介。「もう日本人はベンチで一番綺麗なのは自分たちだと自慢できないね」と伝えたが、その裏にソフトバンクの助っ人が関わっていたという。

ESPNのスペイン語版「ESPN Deportes」で実況や解説を務めるギリェルモ・セリス氏は9日、自身のXに党がを投稿。ゴミが落ちたベンチを選手たちがブラシと塵取りを使い、清掃する様子だった。「メキシコ代表はダグアウトの清潔さをいつも意識している。もう日本人はベンチで一番綺麗なのは自分たちだと自慢できないね」とつづり、称賛した。

実はこの「日本は自慢できないね」は日本を煽るものではなく、リスペクトが込められたもの。関係者によると、2022年からソフトバンクで育成選手としてプレーするメキシコ代表アレクサンダー・アルメンタ投手が練習試合後にベンチ内のゴミを集めて片付けた。それを見た監督が聞くと「日本にはこういう文化がある」と伝え、以来、試合前と後にベンチを清掃する文化が生まれたという。

スポーツ大会において、日本はベンチやロッカーの綺麗さは国際大会のたびに注目される。そんな文化をNPBで知り、世界に広げたアルメンタ。投稿には各国のファンから称賛の声が相次いでいる。



（THE ANSWER編集部）