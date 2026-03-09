初出場・岡万佑子の名が世界へ

フィギュアスケートの世界ジュニア選手権は7日（日本時間8日）、エストニア・タリンで女子フリーが行われた。17歳・島田麻央（木下グループ）が合計208.91点で優勝。3位に197.17点の岡万佑子（木下アカデミー）が入った。島田は史上初の4連覇を達成したが、初出場となった岡にも海外ファンから絶賛が巻き起こった。

岡はショートプログラム（SP）でクジャクを想起させる鮮やかな衣装に身を包み、ジャンプをミスなくまとめ、スピンとステップも最高のレベル4で揃えて2位発進。フリーではジャンプにミスが出るも、4位にまとめ、総合3位となった。

16歳の岡は国際スケート連盟の登録上は身長153センチ。ただ、手足を長く感じさせるスケールの大きな滑りを披露した。初出場でありながら一躍世界のフィギュア界から注目される存在となった。

米名物記者ジャッキー・ウォン氏はSP後にXで「なんて魔法のようなプログラムなんだ」と息をのみ、「全日本選手権で見た時よりも、さらに自信に満ち溢れた力強いスケーティングだったかもしれない」と称賛した。

海外ファンからはSPの時点では知られていなかったせいか「一体これは誰なんだ？」「氷の上にクジャクがいる！」など驚きの声がX上に上がった。ただ、フリー後には「マユコ・オカ……もう完全に、次の推しリスト入り!!!!!!」「彼女のプログラムは幻想的で洗練されていて、並外れた完成度だった」「マユコのスケーティング技術は他とは格が違う。このコレオシークエンスは今シーズン見てきた中で最高のものの一つだ」といった声が書き込まれ、岡万佑子の名が世界に広まっていった。



（THE ANSWER編集部）