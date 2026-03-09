Image: Gleam_Kiroku

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

予期せぬ名刺交換の機会。焦って財布に忍ばせていた予備の名刺を取り出すと、そこにあったのは角のよれた残念な1枚でした。

冷や汗をかきながらそれを差し出したときの、あの気まずい空気は今でも忘れられません。もう、あんな思いはしたくない。そんな願いを叶えてくれそうなのが、「燕三条 極薄 チタン製名刺入れ」です。

名刺を折れから守る、頼れるチタン素材

Image: Gleam_Kiroku

ビジネスパーソンにとって、名刺は自身の顔そのもの。でも実際は、財布の中でほかのカードに押されたり、ポケットの中で圧迫されたりで、いつの間にか傷んでしまっていることもありますよね。

この名刺入れは、航空宇宙分野などでも用いられることがある素材・純チタンを採用。薄さと強度のバランスを狙い、名刺の折れを防いでくれます。

折り目ひとつない名刺をさっと差し出せる。ビジネスでは、そんな心の余裕が意外と大事だったりします。

財布に入る薄さ。予期せぬ名刺交換にも対応

Image: Gleam_Kiroku

名刺交換の機会は、いつ訪れるかわかりません。メインの名刺入れをバッグに預けたまま、手ぶらでランチに出た先で、思いがけず好機に恵まれることだってあります。

厚さ1.8mmの本作なら、財布のカードポケットやポケット付きスマホケースにもすっきり収まります。数枚の名刺を常時携帯する習慣が、モノを増やすことなく身につくのがいいところ。「名刺入れを忘れた」という状況への備えとして、心強い選択肢のひとつです。

梨地仕上げの手触りと、職人の仕事

Image: Gleam_Kiroku

優れた道具は、持ち主の美意識もさりげなく満たしてくれるもの。「燕三条 極薄 チタン製名刺入れ」の表面には、金属特有のギラつきを抑えた「梨地仕上げ」が施されています。指紋が目立ちにくく、しっとりとした手触りから、手にするたびに密かな満足感が味わえるはずです。

金属加工で知られる、新潟県燕三条の職人が0.3mmのチタン板からつくり上げた、ミニマルな佇まいが、言葉より先に持ち主のこだわりを伝えてくれます。

あの日の気まずさを、もう繰り返さなくていい。自信を持って差し出せる1枚を、いつも手元に置くための選択肢として、「燕三条 極薄 チタン製名刺入れ」をチェックしてみてはいかがでしょうか。

燕三条で製作された名刺3枚程度を収納できるチタン製の名刺入れ 4,160円 早期支援 machi-yaで見る

>>燕三条で製作された名刺3枚程度を収納できるチタン製の名刺入れ

Image: Gleam_Kiroku

Source: machi-ya