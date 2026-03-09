後呂有紗アナウンサーが『DayDay.』のメインアナに就任「楽しい朝の時間を作れたらと思っています」
情報番組『DayDay.』（日本テレビ系／毎週月〜金曜9時）が春からリニューアルし、後呂有紗・日本テレビアナウンサーが新たにメインアナウンサーに就任する。初回出演日は3月30日。
【写真】立ち姿が綺麗な後呂有紗アナの全身ショット
『DayDay.』メインアナウンサー就任に向け、後呂アナは「初回放送からナレーターとして関わってきた愛着ある番組で、4月からはスタジオで一緒に並んで番組をお送りできること、とてもワクワクしています！」とコメント。
続けて「これまで色んな現場に行かせていただいた報道番組の経験を大切に、楽しいテーマも知っておきたい話題も、皆さんと一緒に疑問を解決していきたいです！ アナウンサー大先輩の武田さん、話すといつも優しくツッコんでくれる山里さんと、楽しい朝の時間を作れたらと思っています。どうぞよろしくお願いいたします！」と意気込みを語った。
『DayDay.』は、日本テレビ系にて毎週月〜金曜9時放送。
