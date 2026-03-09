フジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は９日、ＷＢＣ １次ラウンドＣ組で日本が４―３でオーストラリアを破り、３連勝を飾り１位通過で準々決勝進出を決めたことを報じた。

スタジオには前西武監督・松井稼頭央氏がゲスト出演。３連勝に松井氏は「言うことないんじゃないですかね」と絶賛した。

ＭＣを務める俳優の谷原章介から韓国戦とオーストラリア戦について「逆転できるっていうのはチーム一体感があるのか。それとも打線の中、６人か７人の４番バッターているじゃないですか。打率、打点は水ものと言いつつも誰か打ってくれるってことですか？」と質問された。

松井氏は「そうです、あのチームの一体感からもちろんあるんですけど、それを作っているのは、大谷選手であり鈴木選手だと思うんですよね」と指摘し「そういうなか井端監督がやっぱり長打で点を取っていないとなかなか点を取るのが難しい野球になってきているので。その中で、本当にここっていうところで長打がしっかり出ていますので、見事な戦いぶりだと思います」と絶賛していた。