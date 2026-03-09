俳優・鈴木亮平が主演するＴＢＳ系日曜劇場「リブート」（日曜・午後９時）の第７話が８日に放送され、世帯平均視聴率が８・９％を記録したことが９日、分かった。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）

初回は１３・３％でスタート。第２話は１１・７％。第３話は１０・３％。衆院選の開票速報で放送休止を挟み、２週ぶりの放送となった第４話は１０・３％。第５話は９・９％。第６話は１１・３％と推移。個人視聴率は５・６％だった。

第７話は「第二章開幕」。儀堂（鈴木亮平）になりかわることが板についた早瀬は、ある殺人事件を捜査。被害者は、合六（北村有起哉）の重要な取引先で、容疑者は、冬橋（永瀬廉）が率いる“しぇるたー”の一員だった。早瀬は水面下で警察を操作。冬橋やマチ（上野鈴華）に自首を促し、事件が合六に波及するのを阻止する。仲間を守れなかった冬橋と霧矢（藤澤涼架）の胸には、やり場のない怒りがくすぶる。

やがて早瀬は、マチに極秘接触し、「夏海の仇を討つ」ために協力を要請する。一香の足取りを追う中で、思いもよらぬ行動が浮かび上がる…と展開した。

新章突入を受け、公式サイトの相関図にも変化が、監察官の真北（伊藤英明）の妻・葉月役で女優・小橋めぐみが追加された。過去にひき逃げ事件を起こした人物として紹介されている。

ネットは「真北の妻も来ると言っていたので、誰かと思っていたら…相関図に…小橋めぐみさんでした！」「真北の奥さんに、小橋めぐみさん来るんだ！！わぁ、懐かしい。新・天までとどけの亜紀姉ちゃん！！」「小橋めぐみとはまた渋い役者きましたね」と意外なキャストに驚いていた。