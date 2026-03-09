後呂有紗アナウンサー、4月から『DayDay.』を担当 先輩アナからアドバイス受け「守れるMC」目指す
日本テレビの後呂有紗アナウンサーが4日、日本テレビ局で実施された『2026年4月期 改編説明会』に登壇し、意気込みを語った。
【番組カット】今春からアナウンサー一新！爽やかな3人
現在は『真相報道バンキシャ！』を担当している後呂アナウンサー。4月から『DayDay.』のアナウンサーを務めることになった。
後呂アナウンサーは「『DayDay.』はナレーターとして関わり、すごく愛着のある番組。4月からはスタジオで一緒に並んでお伝えできることにすごくワクワクしております。報道で学んだ現場での取材力を大切にして楽しいテーマは楽しく、みんなで考えるべきテーマはしっかりと考えながら疑問を解決するようなMCとして担当できればいいなと思っております」と前向きな姿勢を見せた。
同番組は武田真一アナウンサーとお笑いコンビ・南海キャンディーズの山里亮太がMCを務めている。『DayDay.』の現アナウンサー・黒田みゆアナウンサーからはMC2人の番組に対する姿勢を教えてもらったという。武田アナウンサーについては”準備力のスペシャリスト”と話し、山里は”天才的な頭の回転力”の持ち主だと表現。「黒田アナウンサーが『番組のためにしたこと、良くしたいと思ってやったことを座長の2人が拾ってパワーアップするところが楽しい』と言っていて、私も引き継いでよりパワーアップさせたいです」と意気込みを語った。
また、『DayDay.』の担当が決まった時は水卜麻美アナウンサーにも報告。その際に「間違った情報が入ってしまった時や誰かを傷つけてしまうような発言が出てしまった時に、『番組もその誰かのことを守れるのも自分なんだ』という気持ちで担当している」と聞いたという。「チーム一丸となりながら番組や見ている方を守れるMCになりたいと思っています」と力強く語った。
