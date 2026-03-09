黒田みゆアナウンサー、『シューイチ』MC就任で意気込み語る 現担当の岩田絵里奈アナからは「委員長として律してほしい」
日本テレビの黒田みゆアナウンサーが4日、東京・汐留の日本テレビ局で実施された『2026年4月期 改編説明会』に参加し、意気込みを語った。
【写真】日テレの朝の顔が一新！爽やかな3人のアナウンサー
黒田アナは現在『DayDay.』を担当。立ち上げ時から関わってきたが4月からは『シューイチ』を担当することに。説明会には『シューイチ』カラーのイエローの服をまとって登壇。「『DayDay.』を離れるのは少し寂しいと思っていますが、MCの中山秀征さんと一緒に楽しく過ごせたら良いなと思っています」と話した。
黒田アナの『シューイチ』の印象は「自由で温かい番組」。「（現MCである岩田絵里奈アナウンサーから）技術的なアドバイスもいただきましたが」と前置きしてから、「『良い意味で学級崩壊してるから委員長として律してほしい』と言われました」と明かした。「打ち合わせの時からお茶を飲んだり、お菓子を食べたり、コメンテーターの方がスタッフさんの似顔絵を描いている姿もあって…」と“アットホーム”な様子を話した。
目指すは「二刀流MC」。中山の著書を読み「長寿番組の共通する姿勢」として「軸を変えない信念と軸以外を変える柔軟性」という言葉に引かれた黒田アナ。「”見ている人が温かい気持ちになって、一緒に番組に参加している気持ちになれる”という軸、そして自身がMCとして参加して”新たな数を吹かせてやるぞという気持ちで新しい変化を起こす”という柔軟性を持って二流としてしっかり頑張っていきたい」と力強く語った。
【写真】日テレの朝の顔が一新！爽やかな3人のアナウンサー
黒田アナは現在『DayDay.』を担当。立ち上げ時から関わってきたが4月からは『シューイチ』を担当することに。説明会には『シューイチ』カラーのイエローの服をまとって登壇。「『DayDay.』を離れるのは少し寂しいと思っていますが、MCの中山秀征さんと一緒に楽しく過ごせたら良いなと思っています」と話した。
目指すは「二刀流MC」。中山の著書を読み「長寿番組の共通する姿勢」として「軸を変えない信念と軸以外を変える柔軟性」という言葉に引かれた黒田アナ。「”見ている人が温かい気持ちになって、一緒に番組に参加している気持ちになれる”という軸、そして自身がMCとして参加して”新たな数を吹かせてやるぞという気持ちで新しい変化を起こす”という柔軟性を持って二流としてしっかり頑張っていきたい」と力強く語った。