宇都宮市の中心部「バンバ地区」で予定されている市街地の再開発事業について周辺の住民に向けた計画の概要などの説明会が５日、市内で開かれました。

再開発の準備を進める組合が開いた説明会には、バンバ地区の周辺に住む人など約１８０人が出席しました。

説明会は個人情報の保護が理由だとして始まる前のみ映像の撮影が許されました。

住民に示された計画によりますと、再開発の対象となるのは、馬場通り２丁目の約１．３ヘクタールの区域で、ＬＲＴの延伸が予定されている大通りに面しています。

区域内にあるディスカウントストアの「ＭＥＧＡドン・キホーテ宇都宮店」などが入るビルについては、築５０年以上と老朽化していることから取り壊して、商業棟と住宅棟からなる施設を整備するということです。

区域の東側にあたる商業棟では低層部分にスーパーなどの店舗を構え、その上に２００室前後のビジネスホテルを設けるとしています。

また西側にあたる住宅棟は、高さが約１００メートルの２６階建てで２００戸程度のマンションの整備を予定しているということです。

さらに区域内にあった公園を交差点の角地に移し、バンバにぎわい公園として行き交う人の憩いの場を目指すということです。

事業費は未定ということで、２０３０年度までに着工し、２０３３年度までの竣工を目指すとしています。